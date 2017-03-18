Google’ın Gizli İşletim Sistemi Fucshia Logosunu Değiştirdi!

Google uzun süredir Fucshia isimli bir işletim sistemi geliştiriyor. Ne mobil ne de tam masa üstü için geliştirilen sistem için ileride Android ve Chrome OS'un yerini alacağı söylentileri mevcut. Fucshia, geçtiğimiz gün logosunu değiştirdi.

Google, uzun süredir Fucshia isimli bir işletim sistemi geliştiriyor. Açık kaynak kodlu ortama verdiği destekle bilinen firma, Linux tabanlı olan Chromium ve Android gibi iki işletim sisteminin de mimarı. Ancak, Fucshia’nın bunlardan farkı hem mobil hem de masa üstü bilgisayarlarda kullanılabilmesi için firmanın özel bir çekirdek üzerine geliştirdiği işletim sistemi olması.

Geçtiğimiz yıl Google’ın Git’indeki kod deposunda görülen Fucshia, son bir yıldır açık kaynak kodlu olarak daha yoğun bir geliştirilme dönemi geçiriyor. Fushia’nın Github hesabında daha önce aşağıdaki pembe kare logosu mevcuttu. Bu logo güncellenerek bir daireden dışarı taşan “8” şeklindeki yeni haline bürünmüş. Logonun rengi, tabii ki de sistemin ismi gibi pembe ve mor renklerin karışımı olan fuşya.

Google Fucshia hakkında birçok dedikodu mevcut. Linux çekirdeği temelli değil, buna rağmen açık kaynak kodlu olarak geliştiriliyor. Ne Android gibi mobil, ne de Chrome OS gibi dizüstü için geliştirilmiş. Hala deneysel olarak tanımlanan sistem için ileride, Android ve Chrome OS’in yerini alacağı gibi dedikodular sıkça dile getiriliyor.

