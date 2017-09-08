Google'ın Hakkınızda Topladığı Verilere Ulaşmak Kolaylaşacak

Google "Hesap Özeti" ve "Etkinliğim" özelliklerinde yaptığı değişimlerle, kullanıcıları hakkında topladığı bilgilerin daha ulaşılabilir olmasını hedefliyor. Yapacakları yeni güncellemelerle Google hesabı olanlar, Google'ın kendisi hakkında topladığı verileri daha rahat görebileceği bir arayüze kavuşacaklar.

Google bugün sabah saatlerinde resmi blogunda yayınladığı bilgilere göre, kullanıcıların kendileri hakkında Google'ın topladığı verileri görebildiği, "Etkinliğim" ve "Google Hesap Özeti" hizmetlerini yeni bir arayüzüyle sunacaklarını belirtti. Güncelleme daha gelmese de kullanıcılar temiz ve gruplanmış bir arayüzle Google'ın kendileri hakkında kaydettiği verileri takip edip duruma göre de silebilecekler.

"Etkinliğim" ve "Google Hesap Özeti" hizmetleri Google'ın çok fazla karşı karşıya kaldığı, kişilerin istemediği verileri tutma ve kullanıcıların Google'ın hangi verileri tuttuğunu bilmek istemesine dair şikayetlerle başı derde girmeye başladığından dolayı devreye sokulmuştu. Daha önce de yine bu hizmeti sunan Google bu verileri indirerek kişilerin kontrol etmesini sağlayabiliyordu. Ancak çoğu kullanıcı için terabaytlarca veri anlamına geldiği için hem indirilmesi, hem de kullanıcıların kullanımı için epeyce zor kullanılan bir hizmetti.

Zaten 2015 yılından beri hizmete sunulan ve kullanıcılar için daha kolay bir arayüz kullanımı sağlaması planlayan "Etkinliğim" ve "Google Hesap Özeti" hizmetlerini güncelleyerek Google, veri saklamayla alakalı şikayetlerden komple kurtulmayı istediği çok açık. Güncellemeler daha kullanıma sunulmadı ancak Google'ın sizin hakkınızda hangi verileri tuttuğunu öğrenmek istiyorsanız, Etkinliğim hizmetine bu bağlantı üzerinden, "Google Hesap Özeti" hizmetine ise bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Google bu verileri toplamakta haklı mı, yoksa veri güvenliği açısından bu konuda daha fazla çalışma yapılmalı mı?