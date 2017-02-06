Super Bowl sırasında yayınlanan Google Home reklamında “OK, Google” komutunun kullanılması sonucunda birçok evdeki Google Home tetiklendi.

Türkiye saatiyle bu sabaha karşı oynanan Super Bowl karşılaşmasında bir Google Home reklamı yayınlandı. Tabii, bu karşılaşmayı takip eden milyonlarca kişiden bazılarının evinde Google Home bulunuyordu. Reklam’da kullanılan “OK, Google” komutu birçok evde yer alan Google Home’un tetiklenmesine neden oldu. Bildiğiniz gibi Google Home’a herhangi bir talimat vermeden önce, onu aktif hale getirmek için “OK, Google” sesli komutunun söylenmesi gerekiyor.

Reklamda kullanılan bu komutun kullanıcılarından geldiğini sanan birçok Google Home, kullanıcılarından talimat almak üzere aktif hale geldi. Tabii, bu durumla karşılaşan birçok kullanıcı da yaşadığı bu ilginç deneyimi sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

Bu, bir televizyon yayının akıllı ev asistanlarını ilk tetiklediği ilk olay değil. Yaklaşık olarak bir ay önce de San Diego merkezli CW6 adlı televizyon kanalının haber kuşağında kullanılan “Alexa bana bir oyuncak bebek evi sipariş etti.” cümlesi, bu yayının izlendiği evlerde bulunan birçok Amazon Echo’nun oyuncak bebek evi sipariş etmesine neden olmuştu.