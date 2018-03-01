Sürücüsüz Otomobiller, Çevreyi Nasıl Görüyor? (Video)

Google'ın sürücüsüz otomobillerinin çevreyi nasıl gördüğünü ve algıladığını hiç merak ettiniz mi? Waymo mühendislerinin hazırladığı 360 derecelik video, merakınızı tamamen giderecektir.

Sürücüsüz otomobillerin kaza yapma oranları sürücülü otomobillere göre çok daha düşük olsa da büyük bir çoğunluk, kendilerini bir yazılımın kontrol ettiği otomobilde güvende hissetme konusunda zorluk yaşamaktadır. Google’ın 2009 yılından bu yana üzerinde çalıştığı ve 5 milyon kilometrenin üzerinde yol kateden sürücüsüz aracı Waymo’nun dünyayı nasıl gördüğünü bilmek, bazılarının içini bir miktar rahatlatabilir.

Bir hibrit minivan olan Chrysler Pacifica’yı Arizona eyaletinde bulunan Phoenix kentinin sokaklarında sürüşe çıkaran Waymo mühendisleri, teknolojinin çevreyi nasıl gördüğünü göstermek için 360 derecelik bir video hazırladı. Waymo’nun çevreyi nasıl algıladığını göstermek için LIDAR verilerinin basitleştirilmiş bir görünümünü kullanan mühendisler, teknolojinin nasıl çalıştığını da güzel bir şekilde açıklamış oluyorlar.

Çoğu kişi otonom araçların sensörler yardımı ile yalnızca çevresindeki nesnelerin konumunu ve hızını ölçtüğünü düşünmektedir. Fakat videodaki animasyonlar da açık bir şekilde gösteriyor ki kazaları minimuma indirmek için aracın içinde bulunan yapay zeka, yayaların, bisikletlilerin ve otomobillerin gidebilecekleri yönleri de tahmin etmektedir. Kazalardan kaçınmak için 5 milyon kilometrelik otonom sürüşün edindirdiği deneyimi de hatırlatmaya gerek yok.