Bilgisayar korsanlarının saldırılarının her geçen yıl daha da artış gösteriyor olması, güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Google bu soruna çözüm bulmak için 'fiziksel anahtar çifti' programı üzerinde çalışma yapmaya başladı.

Online şifrelerimizin çalınabilir olması ihtimalinin oldukça yüksek olduğu hepimizin malumu. Bu şifreleri daha güvenli hale getirmek değil de, fiziksel anahtarlar kullanmak belki de bu işin yegane çözümlerinden biri olabilir.

Bloomberg’e göre Google’ın ana firması Alphabet yakında Google hesaplarının korunması için fiziksel bir anahtar çifti kullanımını devreye sokacakmış.

Programla kullanıcılar arttırılmış güvenlik özelliklerine kavuşacak, aynı zamanda üçüncü taraf uygulamaların Google Drive’a ulaşmaları da engellenecek.

Habere göre program herkes için uygulamaya konulmayacak. Daha çok iş dünyası ve politikacılar gibi yüksek risk taşıyan verilerin korunmasına yönelik bir uygulama olarak öne çıkıyor bu program.

Google’ın bu yılın başlarında yaptığı açıklamaya göre 2016 yılında hacklenen web sitesi sayısı, 2015 yılına oranla %32 oranında artış göstermiş. Kaldı ki hackerların hızlarını kesme gibi bir beklenti de söz konusu değil gibi.

Güvenlik endişesi taşıyan kullanıcılar illa da Google’ın yeni sistemine yatırım yapmak ya da bir çözüm getirilsin diye beklemek zorunda değiller.

Zira FIDO U2F anahtarları olarak adlandırılan bu fiziksel anahtarlar halihazırda piyasada mevcutlar. Google’ın programı da bu anahtarları destekliyor. Hatta firma 2016 yılında yapığı bir araştırma çalışmasında bu teknolojiye de onay vermişti.

Şu an itibariyle piyasada mevcut olan bu anahtarlar, Google’ın planladığı sistem kadar güçlü olmayabilir. Fakat bir çok kişi için bunun bir önemi olmayacaktır diye düşünüyoruz.

Bununla birlikte fiziksel bir anahtar elde etme çabası göstermeden de, iki faktörlü güvenlik uygulamasını devreye sokarak, ciddi anlamda bir güvenlik katmanı oluşturabilirsiniz kendiniz için.