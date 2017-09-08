Google'ın Sohbet Uygulaması Allo, Artık Çeviri Yapıyor

Google'ın büyük umutlarla başlattığı ancak çıktığı zamandan beridir çabalara rağmen bir türlü popülerleşemeyen uygulaması Allo, konuşma içerisinde yer alan çeviri özelliğine sahip oldu.

Google'ın anlık mesajlaşma uygulaması Allo, yeni versiyonunda sohbet içinde çeviri ve Android Oreo kullanıcılarına özel adaptif ikon özelliklerine sahip oldu.

Çeviri özelliği kullanım olarak oldukça basit. Uygulamanızın son versiyona güncellendiğinden emin olduktan sonra tek yapmanız gereken çevirmek istediğiniz mesaja uzun basarak çıkan Google Çeviri penceresiyle etkileşmeniz yeterli oluyor. Mesaj sizin için otomatik olarak çevrilecektir, eğer bu işlemi geriye almak isterseniz de yine aynı şekilde basılı tutarak çıkan "geri al" butonuna dokunabilirsiniz.

Garip şekilde, muhtemelen bir hata, çeviri özelliği sadece grup görüşmelerinde kullanılabilir durumda. Karşı karşıya yapılan kişisel görüşmelerde bu özellik tahminen sadece şimdilik kullanılamıyor.

Güncelleme ile gelen bir diğer önemli özellik ise adaptif ikon desteği. Android Oreo ile birlikte hayatımıza giren bu özellik, Android'in çıktığı günden bu yana ikon şekilleri ve formlarıyla ilgili katı bir kuralı olmamasına bir nebze ayar çekmek ve kişiselleştirmeyi ilerletmek amacıyla eklenmiş bulunuyor. Android Oreo ile sistem ayarlarına eklenmiş olan bu özellik, kullanıcılara dört farklı temel şekilden birini sistem genelinde kullanma olanağı getiriyor. Bu şekiller kare, yuvarlatılmış kare, yuvkare (kare ve dairenin karışımı) ve su damlası. Geliştiriciler yeni ikon sistemini uygulamalarına adapte ederek Oreo'nun bu özelliğinin kullanımı sırasında ortaya çıkacak hataları önlemiş oluyorlar.

Bize göre Allo hala kendisine "amaç" belirleyememiş bir uygulama olarak durmakta. Geçtiğimiz aylarda eklenen Duo entegrasyonu iyi şeylerin sinyalini verse de Allo içerisine SMS eklenmeden Android kullanıcıları için iMessage gibi bir çözüm olmaktan uzak bir deney olarak kalacak.