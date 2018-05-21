Google tarafından geliştirilen Duplex adındaki yapay zeka, insan sesini akıcı ve bekleme olmaksızın simüle edebiliyor. Teknoloji dünyasında küçük bir telaş yaratan bu yapay zeka ile ilgili güvenlik endişelerini giderecek açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Goolge I/O konferansında tanıtılan ve yetenekleriyle parmak ısırtan Duplex'e dair güvenlik endişleri oluşmaya başlamıştı. Nitekim herhangi bir robotik ses algılanmadan, konuşulan kişinin gerçek biri olmadığını bilmeden insanlar her türlü olumsuz durumla karşılaşabilirdi.

Google cephesinden gelen açıklamaların kamuoyunu bir nebze rahatlattığını söyleyebiliriz. Google Duplex tarafından ne amaçla aranıyor olursanız olun, Duplex sizi kendisinin bir yapay zeka olduğu ve görüşmenin kayıt altında olduğu konusunda uyaracak.

Google Duplex'in kullanım amaçları hayal gücüyle sınırlı olsa da, çoğunlukla çağrı merkezleri ve randevu kaydı alabilecek herhangi bir şirket tarafından kullanılabilir. Özellikle çalışma saatleri dışında randevu alınamayan yerler için hayat kurtaracak kadar güzel bir hizmet olabilir. Elbette son kullanıcını aklından geçenler bunlar; eminiz Google'ın bu hizmetle ilgili şimdiden binlerce farklı fikri vardır.