Google'ın "Arts & Culture" uygulaması, beklenenden daha fazlasını vermek üzere çalışıyor.

En çok benzediğiniz klasik bir portreyi bulmanıza yardımcı olan Google’ın “art selfie” uygulaması, sosyal medyayı birkaç hafta önce etkisi altına aldı. Ünlüler bile eğlenmeye başladı. Ancak Google’ın sanat dünyasını daha geniş bir kitleye ulaştırmaya olan bağlılığı sonucunda, Arts&Culture'a yeni özellikler getirildi. Böylece uygulama, sadece selfie hizmeti sunmanın ötesine gidiyor.

İlki Art Palette, tamamen renkle ilgili. Sanat eserlerini seçtiğiniz renklere göre bulan ve kategorize eden bir arama motorudur. Bir görüntü yükleyebilir veya ekranın üstündeki farklı renk kombinasyonlarıyla oynayabilirsiniz. Algoritma, yüklediğiniz renk paletiyle eşleşen binlerce görüntüyü taramak için makine öğrenme tekniğini kullanır. Farklı renklerin nasıl bir araya geldiğini görmek için harika bir yol sunarken, mesela evinize veya ofisinize bir tablo vs. almayı düşünürseniz hangi tabloyu veya renk paletini uygun göreceğiniz hususunda ilham verici olabilir. ve büyük olasılıkla size kendi evinize veya dairenize biraz sanat eklemenin ilhamını verecektir.

Bir sonraki özellik ise "Life Tags". 40 milyondan fazla Life dergisi görseli içeriyor. Life, 20.yüzyılın Pinterest'i gibi düşünebiliriz, 1936'dan 1972'ye kadar süren bir dergiydi. Derginin sayfalarında yakalanan görüntüler büyüleyici bir dijital ansiklopedi halini alıyor ve Google'ın sinir ağı, kategorize etmek ve etiketlemek için özel bir fotoğraf araması kullanıyor. Her görüntünün, Google ek açıklama algoritmasının resimde gördüğü şeye bağlı olarak, ilişkili birden çok etiketi var ve bu ilişkilendirmeler, resmin üzerinde noktalı çizgiler olarak görüntülenebilir. 20. yüzyılın büyüleyici fotoğraf tarihini keşfetmek için iyi bir fırsat.

Amit Sood'un dediği üzere projenin amacı, sanatın daha erişilebilir olmasını sağlamak. Google Art projesi 17 müze ile başlarken, şimdi bu sayı 1600 olarak açıklandı. İki yeni özellik, Google'ın sitesinde Arts & Culture Experiments bölümünde mevcut. Siz bu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygulamayı kullanıyor musunuz? Kullanmayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.