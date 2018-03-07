Google'ın Uygulaması Duo'ya Yeni Özellikler Geldi!

Google'ın iletişim uygulamalarından Duo'ya yeni bir özellik geldi. Bu sayede yanıtlanmayan aramanızın ardından video veya sesli mesaj gönderebileceksiniz.

Google'ın mesajlaşma stratejisi hala birçok kişiye kaotik görünebilir, ancak Google; Hangouts, Hangouts Meet, Hangouts Chat, Allo ve Duo hakkında şunu düşündürmek istiyor; Allo/Duo standart kullanıcılar için, Hangouts Meet/Chat ise iş içindir. Her ikisi de başarılı mesajlaşma ve görüntülü görüşme uygulamaları olsa da, Allo veya Duo kullanıcısı olmamanız muhtemel. Duo'yu kullanıyorsanız eğer, size iyi bir haberimiz var, görüşmeniz karşı tarafça yanıtlanmadığı durumda, sesli ve görüntülü mesaj bırakabilirsiniz.

Duo kullanıcıları 30 saniyeye kadar mesaj bırakabilir ve karşı taraf, sizin mesajınızı görebilecektir. Gönderdiğiniz sesli mesaj karşı tarafça dinlendikten veya video izlendikten sonra, karşı taraf sizinle iletişime geçebilir. Siz de isterseniz aramayı yanıtlayabilir veya sizin yaptığınız gibi sesli mesaj veya video göndermesini sağlamak üzere aramayı reddedebilirsiniz.

Google, tüm iletilerin uçtan uca şifrelenmiş olduğunu, bu güncellemenin bugün Android ve iOS kullanıcılarına yayılmaya başlayacağını ve tüm dünyadaki kullanıcıların önümüzdeki birkaç gün içinde yüklemesi gerektiğini ifade ediyor. Duo her ne kadar diğer uygulamalar kadar çok kullanmasa da, mesajlaşma kültürüne yeni şeyler kazandırdığını söyleyebiliriz. Siz de Duo kullanıyor musunuz? Kullanmayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.