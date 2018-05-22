Google'ın X'in 2 Yıl Önce Hazırladığı Video Sızdırıldı!

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Google'ın X isimli bir gizli araştırma birimi tarafından 2016'da hazırlanan 8 dakikalık bir videonun dışarıya sızdığını açıkladı.

Times'ın haberinde, 'Google, insanların davranışlarını manipüle etmek ve bütün canlıların yararına olacak neticeler elde etme adına insanlar hakkında topladığı devasa ölçüdeki verileri kullandığı bir geleceğin hayalini kuruyor' denildi.

Söz konusu 8 dakikalık videoda, Google'ın sahip olduğu verilerin bir kayıt defteri şeklinde tanımlandığı ve bunların pasif kayıtlar olmaktan çıkarılarak, bireylerin hareketlerini şirketin değer yargılarına uygun bir biçimde etkileyebileceğinin belirtildiği vurgulandı.

Haberde, 'Google'ın bir insan hakkında yeterli derecede veriye sahip olmadığı hallerde de, algoritmasının bu kişiye ilişkin veri toplamak için cazip bir ürün geliştirmesi öngörülüyor' denildi.

Google ise videonun halihazırda var olan veya ileriye yönelik herhangi bir planı yansıtmadığını ve sadece bir düşünme deneyi olduğunu öne sürdü. Fakat analistler, bu videoda tarif edilene benzer bir geleceğin mümkün olduğunu belirtiyor.