Google, 2017 referandumu öncesinde daha önce bazı ülkelerde kullandığı yalan haberlere karşı doğrulama sistemini Türkiye'ye uygulamaya soktu.

Hatırlayacağınız üzere Google, Fransa ve ABD'deki seçimler öncesinde yalan haberlerin önüne geçemediği gerekçesiyle ciddi eleştirilere ve yaptırımlara maruz kalmıştı. Bu durum karşısında yalan haberlere karşı mücadele başlatan Google, bir süredir haberlerin doğruluğunun onaylanabildiği bir sistemi bazı ülkelerde kullanıyordu. 2017 referandumu öncesinde Google'ın sistemi Türkiye'ye geldi.

Artık doğru ve yanlış içeriklerin ayırt edilmesiyle ilgili kapsamlı araştırmalar yaparak kullanıcıları bilgilendiren platformlar başta olmak üzere Google'ın haber doğruluğuyla ilgili değerlendirme ağına dahil olan platfromlar, haberlerin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyebilecek. Şimdilik ülkemizden sadece 'dogrulukpayi.com' bu yetkiye sahipken dünyada 115 farklı organizasyon haberlerin doğruluğuyla ilgili değerlendirme yapabiliyor. Aynı zamanda bu özellik sadece Türkiye'de değil, yakın zamanda tüm ülkelerde devrede olacak.

Ülkemizde kısa bir süre içinde daha da yaygınlaşması beklenen bu yöntemle Google, yalan haberlere karşı savaş açarak doğru içeriklerin kullanıcılara ulaşması için uğraşıyor. Aynı zamanda Google'ın yalan haber yapan sitelere karşı uygulayacağı yaptırımları da hesaba katarsak, bu sistemler sayesinde yalan haberlerin epey azalacağını düşünüyoruz. Umarız ki Google'ın bu sistemi ülkemizde başarılı olur.