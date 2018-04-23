Google, AR Teknolojisiyle Kanserli Hücreleri Teşhis Edecek

Google, normalde doktorların uzun süreler boyunca uğraşarak keşfedebildikleri kanserli hücreleri, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde çok daha kısa süre içerisinde keşfedebiliyor.

Google, son birkaç yıldır yapay zeka konusunda çok ciddi adımlar atmaya başladı. Tüm firmalar arasında yapay zekayı en etkin bir şekilde kullananlardan biri olan Google, bu özelliğini şimdi de artırılmış gerçeklikle birleştiriyor. Google, kanseri keşfetmek ve teşhis etmek için artırılmış gerçeklikten yararlanarak doktorlara büyük kolaylık sağlıyor.

Google Research’te yayınlanan yeni makaleye göre, makine öğrenimi sayesinde kanserli hücreleri gerçek zamanlı olarak AR mikroskobu (ARM) sayesinde tespit edilebileceğiz. Standart bir mikroskopla kanserin bulunması, doktorların çalışma ve araştırma süreleri düşünüldüğünde çok uzun bir süreç. Tam da bu noktada, son dönemde her taşın altından çıkan yapay zekalar, doktorların imdadına yetişiyor. Yeni mikroskop teknolojisi, kanserli hücreleri yapay zeka desteği ile hızlıca bulabilir ve bu bulguları doktorlara iletebilir.

Google’ın duyurduğu yeni sistem, görüntü analizi ve makine öğrenimi algoritmalarının entegre edildiği bir ışık mikroskobunu kullanıyor. Bir AR ekranı, sorunlu bir hücreyi bularak verileri görüntülemek için algoritma ile iletişim halinde çalışan kameranın üzerine kuruluyor. Normalde doktorlar mikroskop üzerinden kanserli hücreleri arıyorlardı. Google’ın sistemine göre doktorların yaptığı araştırmanın hemen hemen aynısı yapay zekalar tarafından çok daha hızlı bir şekilde yapılıp doktorlara seçilmiş görüntüler sunulacak.

Şu anda hizmet vermekte olan mevcut mikroskoplara uyarlanabilen ARM, bu özelliği sayesinde ekonomik açıdan da hastaneleri zor duruma düşürmüyor.

ARM, yalnızca kanser değil, tüberküloz ve sıtma gibi hastalıkların da teşhisinde kullanılabiliyor. Yapay zekaların bir noktada tıp alanına girmesi gerekiyor ve bu sistem erken teşhis açısından son derece etkili olarak gözüküyor.