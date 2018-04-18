Google’ın Yapay Zeka Departmanının Patronu Jeff Dean Oldu

Uzun yıllardır Google projelerine emek veren ve geliştirdiği yapay zeka yazılımlarında büyük katkısı olan Jeff Dean, Yapay Zeka çalışmalarının yeni sorumlusu oldu.

Google’a 1999 yılında katılan Jeff Dean’in çabaları sonuç verdi. Artık şirketin yapay zeka konusundaki tüm işlemleri Dean tarafından yönetilecek. Şirketin yeni yapay zeka başkanı yaptığı açıklamada, özellikle sağlık sektöründeki ilerlemeleri hızlandıracağına değindi.

Daha önce yapmış olduğumuz haberimizde göz hastalıklarını belirlemek amacıyla yazılan bir yapay zekanın doktora ihtiyaç duymadan resmi belgeler verebileceğini duyurmuştuk. Bu gelişmeler düşünüldüğünde tahlil ve hastalık teşhisi konusunda gelecekte yalnızca yapay zeka kullanılması oldukça büyük bir ihtimal.

Şuanda 50 yaşında olan Dean’in neredeyse Google’ın sahip olduğu tüm yapay zeka sinir sisteminde payı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle sistemin başına geçmiş olması hak edilmiş bir şey. 2011 yılında Google'ın gizli X Laboratuvarı'nda çalışmaya başlayan yeni yapay zeka patronu, derin sinir ağları isimli yeni bir teknik kullanarak şirketin bugün kullandığı yapay zeka sisteminin temellerini attı.

O dönemde derin sinir ağları’nın kullanıldığı Cat-video projesi günümüzde Google Brain adlı bir araştırma grubu olarak varlığını sürdürüyor. Çalışmaya başladığı günden beri büyük atılımların yapılmasını sağlayan Dean, sonunda tüm yapay zeka operasyonlarının dümenine geçmeyi başardı. Yeni patronun Google’ın yapay zekasına katacakları şeyleri ve başarılarını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.