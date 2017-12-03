Google Brain araştırmacıları bu yılın Mayıs ayında, kendi yapay zekalarını üreten bir yapay zeka olan AutoML'yi tanıttı. AutoML, şimdi insan meslektaşlarına göre daha iyi bir yapay zeka yarattı.

Terminatör ve Matrix, yapay zeka öngörüsü açısından çok önemli bir noktada duran iki bilim-kurgu filmi. İzleyenlerin bildiği üzere bu iki filmde de yapay zekalarla insanlar arasında bir savaş var. Ancak bu savaşın temellerine gittiğinizde bir yapay zekayı yaratan insanları ve sonrasında kendi yapay zekalarını yaratan yapay zekaları görürsünüz. Gerisi, hepinizim malumu olan şey; insanlara ihtiyacı olamayan yapay zekaların bizi kontrol altına alma çalışmaları ve başlayan savaş. Elbette Google tarafından geliştirilen bu yaratıcı yapay zeka henüz bu iş için çok genç, ancak Hawking'in ve Musk'ın söylediklerini yapmaması için de hiç bir sebep bulunmuyor.

Google'ın geliştiricileri, makine öğrenme tekniğini, takviye öğrenme adlı bir yaklaşımı kullanarak otomatik hale getirdiler. Böylelikle AutoML adlı yapay zeka, belirli bir görev için üretilen yapay zekaları denetleyen bir sinir ağı haline geldi. Araştırmacılar, NASNet olarak adlandırılan bu yavru yapay zekanın görevinin, insanları, arabaları, sırt çantalarını ve daha bir sürü şeyi tanımlamak olduğunu belirttiler. İşte burada devreye giren AutoML, NASNet'in performansını değerlendirecek ve bu bilgiyi yeni yapay zekalara uygulayacak.

NASNet'i öne çıkaran ise yine Google tarafından geliştirilen ImageNet görüntü sınıflandırma ve COCO nesne saptama gibi görme sistemlerinden daha iyi sonuçlar vermesi oldu. Araştırmacılara göre, NASNet, ImageNet'e göre yüzde 82,7 daha doğru tahminlerde bulundu. Bu, daha önce yayınlanan sonuçlardan yüzde 1.2 daha iyi olduğu, sistemin yüzde 4 daha verimli ve yüzde 43.1 ortalamayla daha hassas (mAP) olduğu anlamına geliyor.

Makine öğrenimi birçok AI sistemine belirli görevleri yapabilme yeteneği kazandırmaktadır. Arkasındaki konsept oldukça basit olmasına rağmen bir algoritma bir ton veriyi işleyerek öğrenmektedir. Bu da işlemin çok fazla zaman ve emek gerektirdiği anlamına geliyor. İşte Google mühendisleri bu durumu otomatikleştirerek yani ipleri bir yapay zekanın eline vererek hem zamandan hem de emekten tasarruf ediyorlar.

Google'ın bu yeni sistemi AutoML'nin, otonom araç, robotik ve daha birçok teknolojik alanda kullanılabileceği düşünülüyor. Öte yandan NASNet gibi sistemlerin gelişmesi de beraberinde yeni tehlikeleri getiriyor. Özellikle distopik bilim-kurgu filmlerinde gördüğümüz gözetim sistemleri büyük bir gelişim sağlayabilir ve bireysel özgürlük büyük zararlar görebilir.

Öte yandan bu alanın önde gelen şirketleri olan Amazon, Facebook, Apple ve diğer şirketler, yapay zekanın bir sorumluluk etrafında geliştirilmesi için ortak bir yapay zeka topluluğu kurdular. Bununla birlikte çeşitli ülkeler de otonom silahların tehlikelerine karşı bazı çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Bu noktada siz ne düşünüyorsunuz sizce Google'ın geliştirdiği bu araç ne gibi sonuçlar doğuracak.