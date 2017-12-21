AI, Artık Hangi Fotoğrafların Güzel Bulduğunuzu Söyleyebilir

Google’ın yapay zekası, bir fotoğrafı beğenip beğenmediğinizi bilebilir. Bu teknolojinin yakında Google Pixel 2’ye gelmesi bekleniyor.

Bir yapay zeka düşünür mü, yoksa düşünüyormuş gibi mi davranır? Buna cevabınız hangisi bilemem, ancak Google’ın yapay zekası bundan sonra sizin zevklerinizi önceden bileceğini iddia ediyor. Güzellik anlayışı kişiden kişiye göre değişir. Haliyle bir yapay zekanın tarz konusunda fikir belirtmesi pek kolay olmuyor. Yapay zekalar, yalnızca başkalarının yaptığı eylemleri alıp ortak bir yargıya varabilir. Ama kişisel özellik ortak bir yargıya varmak değildir.

İşte, Google’ın yapay zekası da ortak bir yargıya varma işini kişisel bir boyuta taşımak istemiş. Her insanda, evcil hayvanınız, aileniz, çarpıcı manzaralar gibi kategorilerde hoşlandığınız 10 tane kadar çekim var. Yapay zeka, bu çekimleri alıyor ve sizin önceki eylemlerinizi göz önünde bulundurarak bir karara varıyor.

Bu teknoloji geliştiğinde bir yapay zekanın bizim için en iyi fotoğrafı seçtiğini görebiliriz. Belki biz bu fotoğrafı aylarca bulamayacağız, ancak yapay zeka sayesinde internetin en derinlerinden gelen bir fotoğrafı görme şansına erişebileceğiz.

Google araştırmacılarından oluşan bir ekip, bu olaya Sinirsel Görüntü Değerlendirmesi(NIMA) ismini verdi. Bu yeni yapay zeka modeli, bir fotoğrafı yalnızca kalitesine göre değil, aynı zamanda genel estetiğinin insan gözüne ne kadar hitap ettiğine de bakacak. Derin öğrenme teknikleri kullanarak her geçen gün daha iyi şekilde tahminler yürütecek yapay zeka, yüksek/düşük teknik kalitede fotoğrafı kategorize etmek yerine, 1’den 10’a kadar bir ölçekte bir fotoğrafın estetik oranını değerlendirmeye çalışacak.

Şu ana kadar yapılan araştırmalarda son derece başarılı sonuçlar alan yapay zeka, çok yakında Google Pixel 2’ye gelecektir. NIMA, ileride kullanıcıların daha iyi fotoğraflar çekebilmelerini bile sağlayabilir.