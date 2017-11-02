Google'ın Yapay Zekası, Hayvanları Silah Olarak Görüyor!

Google'ın geliştirdiği yapay zeka, bir kaplumbağayı tüfek olarak gördü.

Sürücüsüz arabalardan gözetleme kameralarına kadar, hayatımızı etkileyen çok fazla alanda yapay zekalara güvenmeye başladık. Yapay zekalar öğrendikçe daha az hata yapmaya ve bazı konularda insanlardan daha iyi tepkiler vermeye başladılar, ancak makine bizim gibi yorulmayıp sürekli ayakta kalmasına rağmen bazı şeyleri insan gibi düşünemiyor. Bunun ardında pek çok şey olabilir, belki de atalarımızdan bize gelen genetik kodlar, insanların çok daha farklı bir düşünce yapısını sağlıyor olabilir.

Yukarıda gördüğünüz fotoğrafta bir kaplumbağa bulunuyor. Bunu siz biliyorsunuz, ben biliyorum, dünya üzerinde kime sorarsak soralım bunun kaplumbağa olduğunu bilir. Bir yapay zekaya göre ise bu bir kaplumbağa değil. Google’ın yapay zekası yukarıdaki kaplumbağayı tüfeğe benzetti.

Bu tarz kaplumbağaların desenleri canlının bir nevi kamufle olmasını sağlar. İşte bu kamufle, yapay zeka gibi henüz yeni yeni öğrenen bir zihin için çok şaşırtıcı olabiliyor. Bu durum, yapay zekaların ne kadar kolay kandırılabileceğini gösteriyor. Örneğin, bir pandaya kamyon deseni de çizilse, insan bunun panda olduğunu bilir. Yapay zeka ise bir pandayı kamyon olarak görebilir. Bu da saldırgan düşünceleri olan insanların elinde çok ciddi bir koz olacaktır.

Bu olaylar gösteriyor ki, yapay zekaların bazı şeyleri aşması için önünde uzun yıllar var. Bazı şeyleri çok hızlı öğrenmelerine rağmen, bu öğrendikleri şeyleri hayata geçirme konusunda sıkıntı yaşayan yapay zekaların, gelecekte bu tarz tamamlamaları yapabileceği düşünülüyor.

Peki, sizce yapay zekalar ne zaman insandan daha etkili bir şekilde düşünmeye başlayacak? Ya da bunu yapabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum.