Google’ın Yapay Zekası’ndan Beyin Yakan Bob Ross Görüntüsü!

"Derin öğrenme" yapay zeka uygulaması olan makinelerin verileri öğrenerek işlemesi için kullanılan bir kavram. Google'ın yapay zekasına Bob Ross'un programı izletildiğinde karşımıza beyin yakan görüntüler ortaya çıkıyor.

Yapay zeka gün geçtikçe gelişiyor ve çeşitleniyor. Uzunca bir süredir bilim dünyasında, yapay zeka çalışmalarında makinelerin öğrenme mekanizmasından bahsediliyor. “Deep learning” veya “derin öğrenme” olarak adlandırılan bu süreç, bilgisayarlarda tasarlanan -tıpkı insan beynindeki sinirlerin karmaşık bir organizasyonu gibi- yapay sinir ağları ile artık bilgisayarlar da öğrenebiliyorlar.

Deep Dream yani “Derin Rüya” anlamına gelen resim işleme amacıyla tasarlanmış yapay sinir ağı ise algoritmasında bazı ilginç özellikler bulunduruyor. Resimlerdeki örüntüyle detayları buluyor ve genişletiyor. Ancak algoritmaya bazı eklerle, tıpkı bir çocuğun gökyüzündeki bulutları gerçek nesnelere benzetmesi gibi ufak detayları çarpıtma özelliği eklenebiliyor. Deep Dream’de bu özellikler aktive edilip Bob Ross’un programı işletildiğinde, aşağıdaki görüntüler ortaya çıkıyor.