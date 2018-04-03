Google’ın Cloud AutoML yazılımını kullanarak kendi yapay zekasını yaratan Japon veri bilimci, ramen derecelendirmesi ve hangi restorana ait olduğunun saptanması konusunda başarılı sonuçlar aldı.

Gün geçtikçe her alanda yapay zekalar kullanılmaya ve geliştirilmeye devam ediyor. Yapay zeka sektörünün önde gelenlerinden Google, yemekleri kalitesine göre sıralama konusunda ilk adımı attı. Veri bilimcisi Kenji Doi, Google'ın AutoML Vision özelliğinden yararlanarak ramenlerin fotoğraflarına bakarak derecelendiren bir sistem geliştirdi.

Tokyo’nun ramen dükkanlarını gezen Kenji, 41 farklı yerden 1170 fotoğraf topladı ve bunları tadına göre derecelendirdi. Daha sonra denenen yapay zeka ramenlerin hangi restorana ait olduğu ve lezzetiyle ilgili olarak %95 doğruluk payıyla tahminler yaptı. Doi ramen konusunda aldığı başarılı sonuçlar sonrasında et restoranları üzerinde de benzer bir çalışma yapmayı hedefliyor.

Google, Cloud AutoML yazılımını sunarak geliştiricilere kendi yapay zeka yazılımlarını yaratma şansını vermiş oldu. Sadece sürükle bırak mantığıyla fotoğrafları tanıyan Cloud AutoML, geliştiricileri bir sürü kod işlerinden de kurtarmış durumda. Bunun üzerine kendi yapay zekasını oluşturan Japon veri bilimcisi oldukça başarılı bir işe başlamış. Tüm yemek sektörünü içeren ve başarılı sonuçlar veren bir yapay zeka sistemi birçok kişinin ilgisini çekebilir.