Google’ın yapay zekası AlphaGo, üç karşılaşmalı bir maçın ilk ayağında dünyanın en iyi Go oyuncusu olarak bilinen Ke Jie’yi yenmeyi başardı.

Bilmeyenleriniz için Go oyunu hakkında kısa bir bilgi verelim: Oyun, standart olarak 19 yatay ve 19 dikey çizgiden oluşan 19×19 boyutundaki tahtada, 181 adet siyah ve 180 adet beyaz taşın mücadelesi konu alıyor. Go tahtası üzerinde 2 oyuncu birbirleri ile savaş halindedir. Bu savaş sırasında rakibin taşlarını esir alabilir, kendinize alan alarak cephe açabilir, rakibinizin alanını istila edebilirsiniz. Satranca kıyasla daha zor olduğu söylenir. Öyleki satrançta yaklaşık 1020 adet kombinasyon varken, Go’da kombinasyon sayısı 1070‘e kadar çıkıyor.

Dünya şampiyonu Ke-Jie, yaklaşık 60 maçlık bir galibiyet serisine sahipti ve bu maçların hepsini elbette insanlarla oynuyordu. AlphaGo ise mümkün olan en kısa sürede Go tahtasının yarısına sahip oldu, onu galibiyete kısa yoldan geçirecek hamleleri seçti ve kısa sürede rakibi Ke-Jie’yi yendi.

Yapay zeka mimarisinin arkasındaki isim Demis Hassabis, oyun sonrasında düzenlenen basın toplantısında "Bence harika bir oyundu. Ke Jie'ye harika bir oyun oynamak ve AlphaGo'yu sınırlarını zorlamak için büyük saygı gösterdi" şeklinde konuştu.

Ke ve AlphaGo, Google'ın Çin'de yapacağı Geleceğin Zirvesi erkinliği kapsamında tekrar karşılaşacaklar. İkinci maç Perşembe, (Çin saati, ABD'de ise Çarşamba akşamı olacak) final ise Cuma günü sona erecek.

Go Nedir ve Nasıl Oynanır?