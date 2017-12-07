Yapay zeka yazılımları konusunda son yıllarda önemli adımlar atan Google, satranç üzerinde yoğunlaştırdığı AlphaZero yazılımını faaliyete geçirdi. İnsan için ustalaşmanın oldukça zor olduğu satranç oyununda, tarihte oynanan bütün resmi karşılaşmalar bu yapay zeka tarafından yalnızca 4 saatte öğrenildi.

Kurgu değil, bilim. Gelecekte değil, şimdi. Google sessiz sedasız tarih yazıyor.

Yeni araştırmasının sonucunu yayınlayan Google, yapay zeka yazılımı AlphaZero ile “süper insan performansı” geliştirdiğinden bahsediyor. Satranç ve uzak doğu kökenli Go gibi oyunlarla kapasiteleri test edilen yapay zekalar, artık insanın erişemeyeceği kabiliyetlere kavuşuyorlar.

Yeni yazılım AlpaZero, tüm insanlığın satranç bilgisini resmen yalayıp yuttu. Temelde yalnızca satranç kuralları öğretilen yapay zeka sadece 4 saat içinde, bütün resmi karşılaşmaların hamlelerini analiz etti, oyunlardaki hileleri ve taktikleri öğrenmeyi başardı.

Yapay zekanın satranç alanındaki becerisi, IBM’in Deep Blue isimli yazılımıyla 1999 yılından beri gelişiyor. O dönemde Deep Blue dünya satranç şampiyonu olan Gary Kasparov’u yenmişti. Ancak bu yazılım, kendi taktiklerini geliştirmek için, Kasparov’un sadece o oyunlar sırasındaki stratejisini analiz edebilmişti. Yaklaşık 20 yıl sonra yapay zekanın analiz gücü, bir oyundan tüm insanlık tarihine sıçradı.

Araştırmanın ilginç olan kısmı ise, artık bu kapasitenin test edilmesi için bir insan rakibe ihtiyaç duyulmaması. Bu alanda dünya şampiyonu olan yazılım Stockfish ile karşılaşan AlphaZero, başta zorlandığı oyun serisinin sonunda neredeyse kayıpsız galibiyetler elde etti.

“Bu yazılım şehirleri, ülkeleri ve hatta evreni çalıştırabilir”

Satranç uzmanı ve bilim insanı olan Chessable'ın CEO'su David Kramaley, "Şimdi yeni miladımızın kim olduğunu biliyoruz" dedi. Ardından, “Oyun konusunda devrim yarattığına dair hiçbir şüphe yok, ancak satranç dışındaki uygulama alanlarını bir düşünün. Bu algoritma şehirleri, ülkeleri ve evreni çalıştırabilir." şeklinde sözlerine devam etti.

Google'ın DeepMind AI laboratuarı tarafından geliştirilen AlphaZero, Çin kökenli antik zeka oyunu Go'da uzmanlaşmış olan AlfaGo Zero'un daha da basitleştirilmiş hali.

DeepMind, bu yazılımları yıllar süren araştırmalar sonucunda üretmeyi başardı. AlphaGo Zero, 700 yıllık resmi Go karşılaşmalarının kayıtlarını sadece 2 haftada analiz etmiş ve bir dünya şampiyonu olan insan rakibini oldukça hızlı bir şekilde yenmişti.

AlphaZero ve AlphaGo Zero ile ilgili yapılan bu tarihi araştırmanın detaylarına şuradan ulaşabilirsiniz.