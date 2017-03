Google’ın Yapay Zekaya Sahip Sanal Asistanı Artık Tüm Android Cihazlara Geliyor!

Google’ın yapay zekalı ve Google Now’ın yerine geçen sanal asistanı Google Assistant, artık tüm Android cihazlarında çalışacak.

Google’ın geçtiğimiz yıl tanıttığı ve Google Now ile Google Now on Tap hizmetlerinin yerini alan yapay zekaya sahip asistanı Google Assistant, Android 6.0 ve üzeri işletim sistemine sahip tüm Android cihazlara getirildi.

Google Play Servisi hizmetinin otomatik olarak yenilenmesiyle kazanılacak olan bu özellik Android ekosisteminin %32’sinden fazlasını kapsayan Marshmallow ve Nougat kullanıcılarının tümü tarafından kullanılabilecek.

Google Now hizmetinin açılması gibi birçok cihazda ana ekran tuşuna uzun basmanız halinde aktif olacak olan bu hizmet, birkaç gün içerisinde tüm cihazlara ulaşmış olacak. Uzun süre sonra Google Play Servisi’ne yapılan en büyük güncellemelerden biri olan bu özellik ile artık Pixel ve Nexus cihazlarda gördüğümüz asistan hizmeti resmen tüm yeni nesil Android dünyası ile buluşmuş oluyor.

Şu anda sadece Amerika’da sınırlı olan özellik, daha sonra İngilizce ana diline sahip Avustralya, Kanada ve İngiltere’ye gelecekken, ardından Almanya’ya geleceği söyleniyor. Daha sonraki süreçte ise tüm dünyaya yayılmış olacak.