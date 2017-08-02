Google, Makine Öğrenme Sistemiyle Fotoğraf Düzenliyor!

Google ve MIT'nin yeni yapay zeka algoritması, telefondan çekilen fotoğrafları düzenleyerek daha net bir görüntü elde edebiliyor.

Telefonların kamera performansını geliştirme konusunda doruk noktasına ulaşan şirketler artık bir yerine iki kamera ekleyerek daha cezbedici ürünler sunmaya çalışıyorlar. Yine de bu teknolojinin önümüzde ki birkaç yıl içerisinde biteceğini öngören yetkililer, yeni telefonlarda fotoğrafları çekerken düzenleme yapacak teknoloji üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Makine öğrenimi(yapay zeka) ile fotoğrafı çekilen görüntüyü daha kaliteli bir görünüme sokan bu yeni teknoloji, fotoğrafların eksiklerini tamamlayarak kaliteli görünümle gerçekçi görünümü birleştirecek.

Google ve MIT tarafından yapılan araştırmalarda makine öğrenmeyi yazılımı geliştirmek için kullanan araştırmacılar, Adobe ve MIT tarafından yaratılan 5.000 görselde yapay zekaya eğitim gördürdüler. Bu koleksiyondaki her fotoğraf 5 farklı fotoğrafçı tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş ve Google ve MIT’nin algoritmaları bu fotoğrafları kontrol ederek ne yapmaları gerektiği hakkında bilgi sahibi olmuşlar.

Daha öncelerde de fotoğrafı iyileştirmek için makine öğrenimi sistemi kullanıldı, ancak telefonların işlemcilerinin yetersiz kalmasından dolayı pek hızlı bir teknoloji değildi. Yeni algoritmada yazılım daha az güçle çalıştığı için gecikme olmaksızın tüm işlemler yerine getirilebiliyor.

Önümüzdeki dönemlerde çıkacak Pixel cihazlarında yer alma ihtimali olan yeni teknolojinin yakın gelecekte tüm telefonlarda olabileceği ve özellikle gece çekimlerinde yer alan sorunları çözeceği umut ediliyor.