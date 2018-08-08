Google Pixel 3 XL, 4 GB RAM ile Tekrar Listelendi

Google'ın yeni amiral gemisi telefonu Google Pixel 3 XL benchmark skor listelerinde 4 GB RAM'le şaşırttı.

Google'ın yeni amiral gemisi telefonu; Google Pixel 3 XL'ın, GeekBench'te görülmesinden daha önce burada bahsetmiştik. Ardından Master Lu skor sayfasında da listelenen telefonun yeniden 4 GB RAM'e sahip olması şaşırttı.

Diğer Android amiral gemilerine kıyasla daha düşük RAM'e sahip olan bu cihazın skorlarda iki kere 4GB RAM ile görülmesi tuhaf karşılandı. En az 6GB RAM'den başlayan amiral gemilerine karşılık olarak, Google Pixel 3 XL'ın 4 GB RAM ile GeekBench ve Master Lu benchmark listerinde yer almasının sebebi; sadece ön üretimde olan cihazların 4GB RAM'e sahip olmasından dolayı olabilir. Yani piyasaya sürülen telefonların 6 GB RAM'e sahip olması mümkün.

Piyasaya çıkacak amiral gemisi telefonun ekran ve Android sürümü gibi bilgileri de paylaşılmıştı. 18:5:9 en boy oranı ve 1440x2960 pixel çözünürlüğüne sahip olan telefonun, çentikli bi tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Cihazın, Snapdragon 845 ve Android 9.0 Pie sürümünü bulunduracağı ve tek arka kamera ile piyasaya sürüleceği söyleniyor. Google Pixel 3 XL telefonun diğer özellikleri için ise aşağıdaki haberlerimize göz atabilirsiniz.