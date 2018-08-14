Pixel 3 XL Çalışırken Görüntülendi (Video)

Teknoloji devi Google'ın yeni amiral gemisi akıllı telefon Google Pixel 3 XL çalışırken videoya kaydedildi. Cihaz tasarımını tamamı ile ortaya çıkaran video çentikli tasarımı da onaylamış oldu.

Android işletim sisteminin sahibi olan Google’ın kendi markası olan Pixel ailesinin en yeni üyeleri Pixel 3 ve Pixel 3 XL, haftalar sonra tüketicilerin beğenisine sunulacak. Fakat çalışan bir Pixel 3 XL, cihazın tanıtımından haftalar önce videoya kaydedildi. Pixel 3 XL’ın şaşırtıcı olmayan bir şekilde Android Pie ile çalıştığını gösteren video, cihazın tasarımı hakkında da önemli ipuçları sağlıyor.

Önceden ortaya çıkan sızıntıları takiben Google’ın Android ve Chrome mobil sürümüne çentik desteği sunması, Pixel 3 ikilisinin çentikli tasarıma sahip olacağı yönündeki iddiaları güçlendiriyordu. Yeni ortaya çıkan video, cihazın çentikli tasarıma sahip olacağını onaylıyor. Söz konusu çentik, OnePlus 6’dakine benzer ince bir yapıya sahip olsa da ekranın içine doğru fazla uzun olduğunu ve ‘çirkin’ bir görüntü oluşturduğunu söylemek mümkün.

Dikkat çeken bir başka nokta ise cihazın oldukça kalın ön alt çerçevelere sahip olması. Çinli akıllı telefon üreticilerinin %95 ekran/gövde oranını zorladığı bir dönemde Google’ın böylesine büyük çentikli ve alt çerçeveli bir telefon piyasaya sunması tüketicilerden nasıl tepkiler alacak gerçekten merak konusu. Bununla birlikte videonun ilerleyen kısımlarında cihazın cam arka panele sahip olduğunu ve tek arka kamera ile geldiğini de görüyoruz.

Sızıntılara göre yeni Google Pixel 3 ve 3 XL, sürpriz olmayan bir şekilde Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisinden güç alacak. 4GB RAM kapasitesi olacak cihazda 64GB dahili depolama alanı bulunacak. XL modelinin ekran boyutu 6.7 inç olurken standart versiyonun ekranı 5.3 inç olacak ve her ikisi de 1440x2960 çözünürlüğe sahip olacak. 12MP arka, 8MP ön kameraya sahip olması beklenen cihazın 3430mAh bataryası bulunacak.