Google'ın Yeni Android Sürümünde Bulunacak Birkaç Özellik Şimdiden Sızdırıldı!

Google, Nougat'ı yayınlamayı bitirmeden yeni Android sürümü için çalışmalara başladı. Çok yakında bazı özellikleri şimdiden dillendirilen ve ismi "O" ile başlayan Android sürümünü görebiliriz.

Telefonlar Android’in yeni sürümü Nougat’a yeni yeni giriş yapıyorlar, ancak Google’ın bu konuda ki hızına erişmek ne mümkün. Google’ın Mayıs ayında yapacağı Google I/O konferansında Android’in yeni sürümünü duyurması bekleniyor. Google’ın, dünyanın büyük çoğunluğu tarafından kullanılan işletim sistemi Android için çıkardığı 7.0 Nougat güncellemesi henüz birçok telefona gelmedi. Ancak, buna rağmen Google yeni Android sürümünün duyurusunu yapmaya hazırlanıyor.

Kesin olmayan bilgilere göre Google yeni bir özellik geliştiriyor. Bu yeni özelliğin ismi Copy Less. Bir uygulamadan diğerine kopyala yapıştırma işleminde azaltmaya gidilmek için yapılıyor. Bu özellik Google’ın diğer mesajlaşma alanlarında da kullanılıyor. Örneğin, bir adres yazdınız. Google Android Mesajlar kısmından bir adres alırsanız o adrese gitmeyi öğrenmek için adresi kopyalayıp Google Haritalara yapıştırmanız gerekiyor. Ancak yeni sistemde, size gelen adres mesajını Google algılayacak ve direkr Google Haritalar bağlantısı oluşturacak.

Ortaya atılan başka iddialarda ise Google, Android için özel kısayollar etkinleştirilebilecek yeni parmak hareketleri üzerinde çalışıyor. Bu hareketler şu anda herkesin kullandığı kısayollar. Örneğin, fotoğrafı yakınlaştırmak için iki parmağımızı uzaklaştırmak gibi.

Bu bilgiler Google tarafından doğrulanmadı, ancak Google’ın yapamayacağı şeyler de değil. Google bu özelliklerden bazılarını eklemeyip yerine farklı özellikler de ekleyebilir. Bütün bunları öğrenmek için Google’ın I/O konferansını beklememiz gerekecek. Konferansın 17 Mayıs 2017’de düzenleneceğini belirtelim.