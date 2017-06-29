Google’ın Yeni Chromebook Modelinde Assistant Olabilir

Bir kod analizi, Google'ın yeni modele Assistant'ı entegre edeceğine işaret ediyor.

Chromebook üzerinde bulunan ‘Eve’ adlı yeni kod işlemleri, Google’ın planlarına göz atmamızı sağlayacak ilginç geliştirmelere işaret ediyor olabilir.

Söz konusu kod işlemleri, fazladan bir tuşu tuşu olan özel bir klavye şemasından bahsediyor. Yapımcılar, bu tuşu ‘Assistant Tuşu’ olarak adlandırıyorlar. Bunun ne anlama geldiğini anlamak için bilim insanı olmaya gerek yok.

Daha önce ortaya çıkan ‘uyandırma’ komutları gibi geliştirmelerle birlikte hepsini bir araya getirdiğimizde görüyoruz ki Google, yeni nesil Chromebook cihazlara Assistant’ı entegre etmek istiyor.

Tek soru ise bunun nasıl çalışacağı ile ilgili. Akıllı evin merkezi olarak kullanılabilecek Google Home benzeri bir cihaz gibi mi işlev görecek, yoksa bir nevi Google Arama’nın ileri derecede geliştirilmiş hali gibi sadece telefonun sınırları dahilinde çalışacak bir Assistant versiyonu mu olacak? Her iki ihtimal de olabileceği gibi, şimdilik tahminimiz ikinci ihtimalin gerçekleşeceği yönünde. Gözümüzü dört açmış, izlemeye devam ediyoruz.