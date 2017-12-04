Google’ın Yeni Doodle’ındaki Güldüren Türkçe Yazım Hatası

Google’ın çocukların kod yazmasının 50. yılını kutlamak için hazırladığı doodle’ındaki yazım hatası, aramalarda daha fazla tık almak isteyen siteler tarafından da yapılınca ortaya komik bir görüntü çıktı.

Google, bugün çok anlamlı bir doodle daha hazırladı. Zaten her biri anlamlı olan Google doodle’larından bugünkünde ‘çocuklar için kodlama dilleri’ başlığını yazmak isteyen Google, yanlışlıkla ‘çocuklarlar’ yazdı. Peki Türkiye’deki büyük haber siteleri ne yaptılar dersiniz? Kelime yanlış da olsa, Google aramalarında üst sıraya çıkmak için benzer hatayı yaptılar.

Aşağıdaki ekran görüntüsünden göreceğiniz üzere Google’a ‘çocuklarlar’ kelimesini yazdığınızda, benzer yazım yanlışını birçok sitenin bilinçli olarak yaptığını göreceksiniz. Sitelerin bu kurnazca işledikleri SEO taktiği, elbette gözümüzden kaçmadı.

Bu ‘komik’ kısmı geride bırakıp şimdi biraz da “ÇOCUKLAR için kodlama dilleri” başlıklı doodle’a bir bakalım. Doodle, aslında eğlenceli bir şekilde kod yazmaya odaklanılarak geliştirilmiş mini bir oyun. Oyunda tavşanı ileri, geri, sağa, sola doğru hareket ettirmek için bazı kodlar kullanıyorsunuz. Oyunun amacı ise en az kodu kullanıp tavşanın ekrandaki tüm havuçları yemesini sağlamak.

Toplam 6 bölümden oluşan oyunda tüm bölümleri başarıyla geçtikten sonra Google, eğer isterseniz sizi doodle’la ilgili arama sonuçları sayfasına yönlendiriyor. Doodle'a hemen şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.