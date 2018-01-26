Kullanıcıların telefonlarında daha fazla yer açmasına ve dosyalarını kolayca yönetmesine yardımcı olan Files Go, Google tarafından geliştirilmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda beta sürümü paylaşılan, Google'ın bu tip bir yazılım geliştirmekte geç kaldığı yönünde yorumlar gelmesine karşın genel olarak beğenilen uygulaması Files Go'nun yeni sürümü yayınlandı. Gelen geri dönüşleri dinlediği görülebilen Google tarafından yazılıma bir çok yeni özellik eklendi.

Bu yeni özelliklerin başında, cihazın artık tabletlere de destek vermesi geliyor. Bunun yanında eskiden sadece sistem depolama alanı üzerine işlem yapabildiğiniz program, artık SD kartlar ile ilgili de işlem sağlamanıza olanak veriyor. Bununla birlikte, hangi yazılımın hangi programla açılacağını da kolayca değiştirebiliyorsunuz artık. Windows'taki 'Birlikte Aç' fonsiyonuna benzer, kolayca seçebileceğiniz bir opsiyon geliştirilmiş.

Geliştirilme amacı açısından, 1GB veya altında RAM sahibi cihazlar için geliştirilmiş olan bu yazılımı istediğiniz herhangi bir Android cihazda deneyebilirsiniz. Aralık ayından itibaren 10 milyondan fazla kullanıcının indirip denediği açıklanan Google Files Go'yu buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Yazılımı beğenip beğenmediğinizi ise yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.