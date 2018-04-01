Google’ın Yeni 'Finans Sayfası' Tasarımı Büyük Tepki Gördü

Google’ın yeni Finans sayfasının tasarımını değiştirmek için imza kampanyası başlatıldı.

Google, geçtiğimiz yıl üzerinde çalıştığını ve portföy özelliğini kaldıracağını duyurduğu yeni finans sayfasını tamamladı. Daha duyurulmasının ardından bile birçok kullanıcı bu değişiklikten memnun değildi. Kullanıcılar, yayınlanmasından sonra daha çok tepki gösterdikleri yeni finans sayfasına çözümü eskisine girmekte buldular.

Sizlerde bu adrese giderek Google’ın eski finans sayfasında gezinmeye devam edebilirsiniz. Hatta Google’ın eski finans sayfasını geri getirmek isteyen kullanıcılar change.org sitesinden imza kampanyası başlattı. İki hafta önce başlatılan dilekçede yalnızca 700 imza bulunuyor. Buraya tıklayarak imza kampanyasına bakabilirsiniz.

Twitter kullanıcıları da daha önce birçok yazıda yeni finans sayfasından memnun olmadıklarını belirtmişlerdi. Kampanya henüz çok düşük rakamlarda olsa da, Twitter kullanıcılarının katılımı ve paylaşımıyla çok yüksek rakamlara ulaşabilir. Ancak bu sadece tahmin birçok kişinin finans sayfasını kullanmadığı düşünülürse buharlaşıp ucan bir change.org tahmini de olabilir.

Google, Finans sayfasında yapmış olduğu değişikleri henüz kamuya açıklamadı. Bu nedenle açıklamanın yapılmasının ardından nasıl bir tepki alacağını ve yeni sayfada ne derecede ısrarcı olacağını hep birlikte göreceğiz. Peki, sizce tepkiler sonrasında Google sayfayı eski tasarımına geri çevirecek mi?