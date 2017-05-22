Android O'da Sistem Güncellemeleri Duraklatılabilecek!

Yazılım indirildiği sırada telefonu acil bir şekilde kullanmanız gerekiyorsa bunu dert etmeyin; Android O ile bu sorun da ortadan kalkıyor.

Kullandığınız mobil işletim sistemi ne olursa olsun, sistem güncelleştirmelerinizin önemi büyüktür. Başta güvenliğiniz olmak üzere, hayati yamalar bu güncellemelerle telefonlarımıza yüklenirler. Ancak bazen bu büyük güncelleme dosyaları, bizi uygun olmayan ve telefonu kullanmamız gereken bir zamanda yakalayabilir.

Neyse ki Google’ın son mobil işletim sistemi Android O, bu derdi ortadan tamamen kaldıracak bir düzenlemeyle geliyor. Geçtiğimiz hafta yayımlanan geliştirici sürümünde bazı kullanıcılar, büyük sistem güncellemelerini indirirken bir duraklatma seçeneğinin geldiğini keşfettiler.

Google’ın mühendislerinden olan Elliott Hughes, bu özelliğin şimdilik denenen bir seçenek olduğunu dile getirdi, ancak Android O ile gelmesi muhtemel özellikler arasında yer alıyor.

Özellikle internet bağlantılarının insanı krize sokacak derecede yavaş olabilmesi, bu ekstra seçeneğin fazlasıyla kullanışlı olacağını gösteriyor. Önümüzdeki aylarda son kullanıcılara da sunulması beklenen Android O, bakalım başka hangi sürprizlerle gelecek.