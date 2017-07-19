Google'ın Güvenlik Özelliği, Kötü Uygulamalardan Koruyacak

Google, güvenlik açısından kendisini geliştirmeye devam ediyor ve artık doğrulanmamış uygulamalar konusunda da sizleri uyaracak ve muhtemel bir koruma sağlayacak.

Google, son birkaç aydır çalışmalarını özellikle şifre çalmayı önleme yolunda ilerletmeye devam ediyor ve Andorid O'da geliştirilmiş güvenlik planlarını açıkladı. Şirket, ek güvenlik önlemleriyle işlerini bir adım daha ileri götürüyor ve bu özellik ile doğrulanmanış uygulamaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Bugünden itibaren, Google'ın uygulama doğrulama sisteminde, doğrulanmamış bir uygulamaya denk gelirseniz, bu uygulamanın henüz doğrulanmadığına dair uyarı alacaksınız. Açılan ekranda 'devam et' diyerek yolunuza devam edebileceksiniz ancak bu durumda da sorumluluk Google'dan çıkmış olacak.

Aslında bu sayfa, kullancıların geçtiğimiz dönemlerde aldıkları hata sayfasının yerini alacak ve kullanıcılar devam edip etmeyeceklerini kendileri seçecek. Google'ın bu özelliği ise ilerleyen aylarda kullanıma sokulacak.

Ayrıca Google, yeni özelliğin hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için faydalı olduğunu dile getiriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, risklere karşı bilgilendirilecekler ve geliştiricilerin de uygulamalar üzerindeki etkinlikleri daha da kolaylaşacak.