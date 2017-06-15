Google, Makine Öğrenimini Daha Az Güç Tüketimi İle Yapacak!

Google, yeni modellerinde makine öğrenimine önem veriyor. MobileNets sayesinde makine öğrenimi yapılırken çok daha az güç tüketilecek.

Yapay zekalar son bir kaç yılın en önemli konularından birisi haline geldi. TensorFlow’un yeni bir sürümünü Google I/O konferansta duyuran Google, yeni kütüphanenin Android akıllı telefonlarda çalışmak için daha derin bir öğrenme sistemi oluşturmasına olanak tanıdığını belirtti. Google bugün piyasaya sürülen MobileNets seti sayesinde akıllı telefonların görüntüleri daha düşük güçte daha iyi tanımasını sağlıyor.

Google’ın yapay zekalı uygulamaları, özellikle Android’in birçok alanında sık sık artmaya başladı. Açık kaynaklı API’leri bu yıl içerisinde serbest bırakmayı hedefleyen Google, bu API’ler sayesinde birçok kişinin yapay zeka teknolojisine ulaşabilmesini hedefliyor. Şu anda makine öğrenimi yapan birçok şey, işlem yaparken yeni bilgileri bulut sistemine aktarıyor. O bilgileri sunarken de yine bulut sisteminden yararlanmak zorunda kalan makine öğrenimi, bu olaydan dolayı veri merkezine çok fazla yük bindiriyor.

Google’ın yeni sistemine göre, veri merkezlerinde ki bilgisayarlar çok daha fazla güçlendirilecek ve bu sayede makine öğrenimi sırasında akıllı telefonlara bilgi işleme işi pek yansıtılmayacak.

Bu olayın bazı dezavantajları da bulunuyor. Bir kullanıcı akıllı telefonunda ki verileri işleyerek, sonuçları daha hızlı döndürebilir ve veriler hiçbir zaman telefonu terk etmek zorunda kalmaz. Yine de bu işlem telefonun pilini büyük ölçüde tüketecektir. Çünkü makine öğrenimi işlemcide ne varsa kullanmaya çalışan bir sistemdir. Makine öğrenimi bütün hızıyla bilgiler edinmeye devam ediyor. Bu teknolojiyi şu anda küçük bir çocukmuş gibi görebiliriz. Çocuklarımız da yeni bilgileri zamanla öğrenirler.