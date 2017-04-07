Google, Material Design Mimarisi İle Artık Çok Daha Renkli

Google'ın son algoritması ve renk seçenekleri nihayet hayat buluyor. Google, bu kez rakipleri gibi cüretkar davranmış gibi gözüküyor. Material Design mimarisi sayesinde muazzam renk şemaları oluşturmak mümkün.

Google, web ve mobil özelliklerini birleştirmek için geliştirdiği renkli, kafes benzeri bir tasarım dili olan Terial Design'a yeni bir renk ekliyor. Perşembe günü Kaliforniya merkezli Mountain View şirketi, geliştiricilerin uygulamalarına ve oyunlarına daha kolay renk paletleri oluşturmalarına, paylaşmalarına ve uygulamalarına olanak sağlayacak yeni bir renk programı ilan etti.

Özellikle yeni malzeme tasarımı kaynağı, geliştiricilerin daha açık ve daha koyu tonlardaki birincil ve ikincil renklerle renk şemaları oluşturmasına olanak tanıyor; aklınıza açık mavi ve koyu yeşil veya parlak camgöbeği ve soluk kırmızı renklerini getirin. Yeni metin erişilebilirlik özelliği, uygulama içi yazı tiplerinin okunabilirlik standartları için renkli arka planların okunabilir olup olmadığını denetliyor. Ayrıca renk ön izleme özelliği, paletlerdeki değişikliklerin uygulamanın tamamında ön izleme gerçekleştirir ve değişiklikleri uygulamak için gerekli HTML, CSS ve JavaScript kodunu otomatik olarak kullanıyor.

Google 2014 yılında Android 5.0 Lollipop ile başlattığı Material Design'ı, hayal gücüne ve büyüye açık bir "metafor" olarak tanımladı. Mimari, renkli simgeler, hassas geçişler ve aydınlatma ve gölgeler gibi derinlik efektleri ile tanımlanmıştı.