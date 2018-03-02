Chrome Music Lab'ın yeni ücretsiz müzik oluşturma aracı ile yalnızca boş kutuları rengarenk bir şekilde boyayarak özgün müziklerinizi oluşturabilirsiniz.

Google’ın Chrome Music Lab girişimi, kulağa hoş gelen bir müzik yapmak için bir virtüöz olmak gerektiğine inanmıyor. Google’ın basit bir şekilde kendi eğlenceli müziklerinizi yaratabileceğiniz yeni ‘Song Maker’ (Şarkı Oluşturucu) aracı da Chrome Music Lab’ın bu fikrini destekliyor.

Song Maker’ı açtığınızda karşınıza bir sürü kutucuğun olduğu bir sayfa çıkar. Öncelikle sol altta bulunan enstrüman seçeneklerinden dilediğinizi seçerek ilk adımı atabilirsiniz. Ardından tempoyu belirleyerek şarkınızın ritmini belirleyin. Tempo ne kadar büyük bir sayı olursa ritminiz o kadar yüksek olacaktır.

Ardından tek yapmanız gereken, her bir satırı farklı renk olan kutucuklar ile dilediğiniz tonda müziği yaratmak. İster renkli kutuculara bir resim çizin ve oluşturacağı müziği dinleyin, isterseniz de tüm nota bilginiz ile bir şaheser yaratın. Google, size ihtiyacınız olan tüm araçları sunarak zihninizi tamamen özgür bırakıyor.

Google şu an için Song Maker’da melodiler için piyano, yaylı çalgılar, nefesli çalgılar, synth ve marimba sunarken, ritim için de bateri, conga, elektro ve bloklar sunmaktadır. Ne yazık ki aynı anda birden fazla müzik aleti ya da ritim türü kullanılamıyor. Ayrıca daha profesyonel bir iş çıkarmak isteyenler, sağ altta bulunan ‘settings’ butonundan daha fazla ayara ulaşabilirler.