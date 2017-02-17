Yeni Pixel Telefonları Nasıl Olmalı? Google'a Siz Söyleyin!

Google’ın Pixel Telefonları’ndan sorumlu lideri Krishna Kumar, yeni Pixel telefonların nasıl olması gerektiğini sizlere soruyor.

Google’ın geçtiğimiz yıla kadar Nexus adıyla sunduğu telefon serisi artık Pixel model adına dönmüştü. Tasarımsal olarak her sene üretimini yapan firmanın amiral gemisine benzer bir şekilde gelmiş olan telefonlar Pixel adını almasıyla biraz daha farklı ve özgün tasarım ile gelmeye başladı.

Bu noktada artık kullanıcıları dinlemeyi tercih eden Google, yeni Pixel telefonların nasıl olması gerektiğini tüketicilerine soruyor. Google’ın Pixel Telefonları’ndan sorumlu lideri Krishna Kumar’ın Google forumlarında sorduğu samimi soru üzerine eğer İngilizce bilginiz yeterli ise buradan ulaşarak isteğinizi bizzat iletebilirsiniz.

Kumar’ın “Düşüncelerini duymak istiyorum. Tasarım hakkında ne düşünüyorsun? Hangi detaylardan nefret ediyorsun? Neyi doğru buluyorsun? Ya da bizim hangi konularda gelişmemizi istersin?” şeklinde yönelttiği soruya buradan ulaşarak cevap verebilirsiniz.