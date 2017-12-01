Google'ın Tasarımı Sesinizle Kontrol Edeceğiniz Yeni Projesi

Google, yeni projesi ile kağıttan yaptığınız tasarımlarınızı, sesiniz ile kontrol edebilmenize olanak tanıyor.

Google’ın en yeni ve en şirin deneyi olan Paper Signals, sesinizle kontrol edilebilen bir kağıt nesne oluşturmanıza olanak tanıyan açık kaynaklı bir proje. Google’ın bir çok özel kod geliştirdiği bu proje için tasarladığınız kağıt maketlerinizden, Bitcoin yükselişini veya güncel hava durumu tahminini görsel olarak takip edebilirsiniz. Maketinizi oluşturduktan sonra tek yapmanız gereken 'hava nasıl' diye sormak.

Sesiniz ile çalışan hareketli kağıt oluşturmak için Google Asistan, maket bıçağı, tutkal, kalem ve cetvel gibi eşyalara ihtiyacınız var. ‘’Paper Signals starter kit’’ içerisinde bulunan Adafruit board ve mikro servo motora da sahip olduktan sonra kendi tasarımlarınızı hareketlendirebilirsiniz. Şu ana kadar yapılmış olan tüm Paper signals deneylerine buradan ulaşabilirsiniz.

Google’ın voice experiments sitesi Raspberry Pi bilgisayarları için Pi ve kamera ile eşleşen görüntü yazılımı tasarladı. Raspberry Pi’den bahsetmek gerekirse kısaca; Birleşik Krallık'ta bir vakıf tarafından okullarda bilgisayar bilimini öğretmek amacı ile geliştirilmiş kredi kartı büyüklüğünde tek kartlı bir bilgisayardır. Entegre edilen bu tasarım sayesinde kullanıcılar, Paper Signals’in bilgisayar versiyonuna çok daha ucuza sahip olabilirler. Hatta sistem, Cloud ile bağlantıya dahi ihtiyaç duymuyor.