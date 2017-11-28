Google'ın Yeni Sistemi Dikizcileri Anında Yakalıyor

Google Pixel'in ön yüzünde bulunan selfie kamerası ile işlemcisini kullanan yeni sistem, 2 milisaniye gibi çok kısa bir süre içerisinde arkanızdan ekranınızı dikizleyenleri tespit edebiliyor.

Telefonlarımızda sürekli alıp verdiğimiz veriler, günbegün artan virüs, zararlı yazılım ve diğer tip online saldırılara maruz kaldığı için sıklıkla bu tip sorunlarla haşır neşir olmak zorunda kalıyoruz. Öyle ki, gerçek dünyada neler olup bittiğini büyük oranda göz ardı ediyoruz. Acaba telefonumuza bizden habersiz bakan eden oluyor mudur diye düşünemiyoruz. Cihazlarımızın korunması noktasında iyi bir fiziksel güvenliğe sahip olmak, en önemli şeylerden biridir. Google’ın araştırma ekibindeki birkaç kişinin sayesinde artık arkamızda duran ve telefonumuza gizlice göz atan kişilerden haberdar edecek bizi telefonumuz.

Gelecek ‘Neural Information Processing Systems’ adlı konferansta yapılacak olan sunum esnasında Hee Jung Ryu ve Florian Schroff, Google Pixel üzerindeki selfie kamerasını ve birilerinin ekrana göz atıp atmadığını tespit edecek yapay zekayı kullanacak olan elektronik ekran koruyucu projesi üzerinde duracaklar.

Ryu ve Schroff’a göre bu program iki milisaniye gibi bir süre içerisinde ekrana bakan ikinci bir kişi olup olmadığını tespit edebiliyor. Üstelik bu işlemi farklı açılardan, duruşlardan ve ışıklandırma koşullarında yapabiliyor. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı sunum esnasında verilecek olmakla birlikte yazılımın kullanımına dair bir sunumu yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Bu tip hızlı bir algılamayı yapabilmek için ekibin programı TensorFlowLite adı verilen Google’ın en yeni yapay zeka ve makine öğrenimi projesini kullanıyor gibi görünüyor. Bu sistem, karmaşık görsel analizleri yapmak için bulut serverlara ping göndermek zorunda kalmadan, telefonunuzda bulunan işlemciyi kullanabiliyor.

Böylece bir dahaki sefere ekranınızda PIN numaranız, bir arkadaşınızdan gelen bir mesaj, işinizle ilgili bir doküman gibi gizli ve önemli bilgilerinize bakarken meraklı gözleri telefonunuzdan uzak tutabileceksiniz bu program sayesinde.

Peki bu işlevselliğin Android ekosistemine dahil olması ne kadar sürecek? Ya da gelecek mi? Bunu zaman gösterecek.