Google'ın Yeni Telefonlarında Assistant Sorunu

Google'ın yeni telefon modelleri olan Pixel 2 ve Pixel 2 XL'lerde bulunan Google Assistant, Bluetooth kulaklıklar üzerinden sesi algılayamıyor.

Pixel 2 ve Pixel 2 XL’deki Google Assistant, Bluetooth kulaklıklar üzerinden sesi algılayamıyor

Google’ın muhteşem Pixel 2 telefonlarının sorunlarının ardı arkası kesilmiyor. Listeye katılan yeni sorun ise hem Pixel 2, hem de 2 XL’in Bluetooth kulaklıklardan ses girişini tespit edemiyor olmasıyla ilgili. Aslında orijinal Pixel telefonların kulaklıklarını kullandıysanız, onlarda da Bluetooth performansı noktasında sorunlar yaşanıyordu. Yeni bir şey değil yani.

Google Pixel topluluğunun kullanıcılarının söylediğine göre Bluetooth kulaklıkları Pixel 2 ya da XL’e taktıktan sonra Google Assistant’ı açtığınızda, asistan sanki dinleme halindeymiş gibi görünüyor ama, sesinizi algılayamıyor. Topluluğun kulanıcıları farklı kulaklık markala ve modellerle denemişler aynı şeyi (tabii Assistant’ı devreye sokma kapasitesine sahip kulaklıklar bunlar), fakat marka ve modelden bağımsız olarak devam etmiş sorun.

Google yakın bir zamanda Android 8.1 ön görünüm güncellemesi yayınlamıştı ama kullanıcılar bu güncellemenin de sorunu gidermediğini bildirmişlerdi. Topluluktaki ilk mesaj, topluluk yöneticisi Orrin’den geldi. En azından Google’ın sorunla ilgilendiğini biliyoruz ama sorunla ilgili henüz bir yorumda bulunmadı Google. Tahminimiz odur ki sorunla ilgili bir çözüme ulaşıldığında, gelecek güncellemeyle birlikte kullanıcılara gönderilecektir.