Google'ın Yeni 'Veri Taşıma Aracı' Play Store'da Göründü!

Muhtemelen Google Pixel 2'de sistem uygulaması olarak yer alacak olan "Data Transfer Tool" Play Store'da göründü. Pixel 2 modelinden izler uygulamada mevcut.

Google'ın sıradan zamanlamasını düşünecek olursak önümüzdeki ay herhangi bir gün muhtemelen yeni Pixel akıllı telefonlar tanıtılacak. Google Play Store'a yeni eklenen bir uygulamanın yeni Pixel 2 modellerinde sistem uygulaması olarak yer alması bekleniyor.

Saf Android'in zaten sahip olduğu veri taşıma uygulaması, eski Android cihazdan yenisine dosya ve bazı uygulamaların taşınmasını sağlıyor. Orjinal Google Pixel modellerinde yer alan uygulama buna biraz daha gelişmiş özellikler eklemiş ve iPhone'dan aktarıma da imkan sağlar hale getirilmişti. Bunun için kutuya USB Type-C'den Type-A'ya dönüştürücü bile Google tarafından eklenmişti.

(İlk yüklenen uygulamadan ekran görüntüsü)

Play Store platformuna yüklenmiş uygulamanın açıklama kısmında yazan "Bu uygulama telefonunuza yüklenecektir, lütfen indirmeyiniz" cümlesi, uygulamanın Pixel 2 modellerinde yüklü geleceğini doğrular nitelikte. Ayrıca yüklenmiş tek ekran görüntüsünde sol tarafta bir iPhone görülürken sağ tarafta ise muhtemelen Pixel 2 görünüyor. LG G6 tarzında yumuşatılmış kenarlara sahip görünen cihaz, küçük çerçevelere sahip.

(Kısa süre sonra düzenlenen uygulamadan ekran görüntüsü)

Google'ın yeni cihaz hakkında bilgi verdiğini fark etmesi üzerine kısa zaman sonra uygulama sayfasındaki ekran görüntüleri Nexus cihazdan alınmış şimdiki Android 7.1.1 versiyonunda yüklü bulunan Data Transfer Tool görselleriyle değiştirildi. Şuan için Pixel modelleri dahil hiç bir cihaza kurulumuna izin verilmeyen uygulama muhtemelen sadece Pixel 2'ye açık halde bulunuyor.