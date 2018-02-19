Y.Z. Algoritması Kalp Hastalıklarını Öngörülebilecek

Google'ın sağlık teknolojilerinde çalışmalar yürüten yan kuruluşu Verily'e bağlı bilim insanları makine öğrenimini kullanarak bir kişinin kalp rahatsızlığı riskini önceden değerlendirmenin bir yolunu keşfettiklerini açıkladı. Buna göre, kardiyovasküler hastalıkların yapay zeka aracılığıyla öngörülebileceği tahmin ediliyor.

Gün geçtikçe bir adım daha ileri olacak yönde gelişimini sürdüren yapay zeka tartışmaların konusu olmaktan çıkamıyor. Birçok kişi tarafından yakın gelecekte bizi birer evcil hayvan olarak kullanacağı söylenen yapay zekalı makineler kimi insanlar tarafından bizi daha ileriye taşıyacak cihazlar olarak görülüyor. Ancak bilinen bir şey var ki, IBM'in Watson bilgisayarı ve Microsoft'un geliştirdiği yapay zekanın kanser hastalığına yönelik teşhis ve tedavi sürecinde yakın zamanda önemli bir rol alması bekleniyor ve bu tüm insanlık için oldukça önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Google'ın da geliştirdiği yapay zeka yazılımı bir hastanın gözünün arka tarafını tarayarak analiz yapıyor ve bireyin yaşını, kan basıncını ve sigara içip içmediğini doğru bir şekilde ortaya koyabiliyor. Bilim insanları yapay zekanın daha sonra, mevcut yöntemleri kullanarak, insanların kalp krizi gibi önemli bir kalp rahatsızlığına yakalanma riskini analiz edebileceğini iddia ediyor.

Yapay zeka algoritmasının, doktorların bir hastanın kardiyovasküler riskini analiz etmesini potansiyel olarak daha hızlı ve daha kolay bir hale getirebileceği söyleniyor; çünkü herhangi bir kan testi gerektirmiyor. Ancak, yöntemin klinik ortamda kullanılabilmesi için daha kapsamlı bir şekilde test edilmesi gerekiyor. Araştırmanın yer aldığı makale bugün Nature journal Biomedical Engineering'de yayınlandı.

Adelaide Üniversitesinde makine öğrenimi analizinde uzmanlaşmış bir tıbbi araştırmacı olan Luke Oakden-Rayner verdiği demeçte, çalışmanın sağlam olduğunu ve yapay zekanın mevcut teşhis araçlarını nasıl geliştirmeye yardımcı olabileceğini gösterdiğini belirtti. Algoritmayı geliştirmek için Google ve Verily'den bilim insanları, makine öğrenimi tekniğini 300.000 hastanın tıbbi veri setini analiz etmek için kullandılar. Göz taraması ve genel tıbbi verileri içeren araştırmalar, en sonunda göz taramalarındaki belirtileri kullanarak kardiyovasküler riski gerekli metriklerle ilişkilendirilecek.

Yapay zekanın kalp sağlığını analiz etmek için gözlerinize bakma fikri alışılmadık gibi gelse de, gözün arka iç kısmı vücudun genel sağlığını yansıtan damarlarla doludur.