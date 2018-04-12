Kalabalık ve gürültülü bir ortamda birisiyle sohbet ederken sesini duyamama durumu yakında tarihe karışacak gibi görünüyor. Bu etkileyici ama korkutucu teknoloji, Google'ın yeni çalışması.

Aynı anda iki veya daha fazla ses duyup, onları ayırt etmek oldukça zor bir iş. Google, bu soruna çözüm olabilecek oldukça ilginç bir proje üzerinde çalışıyor. Proje uzun zamandır mevcutmuş ancak elde edilen son sonuçlar öyle etkileyici ki, son noktaya geldiklerini söylemek mümkün. Sesleri tıpkı ses kurgusu yapar gibi ayrı kanallara ayırarak algılayabilen yeni bir yapay zeka teknolojisi geliştiren Google, bunu mikrofon gibi bazı ses cihazları üzerinden değerlendirecek gibi görünüyor.

Bizim için, çok büyük bir gürültü olmadıkça aslında belirli sesleri ayırt etmek mümkün ama cihazlar bunu yapamıyor. Örneğin birden fazlaa kaynaktan ses girişi alan bir mikrofon, o sesleri ayırt edip seçebilme yetisine doğal olarak sahip değil. Ancak Google'ın son çalışması sayesinde bu artık mümkün olacak gibi görünüyor. Üstelik bu yeni çalışma, yalnızca arka planda yer alan kirli sesleri ayıklamayacak.

Çalışmanın geliştirilme aşamasında ise iki konuşmacı sesi üst üste bindirilerek, kelimelerin hangi ses dalgasına ve hangi konuşmacıya ait olduğu ayırt edilmeye çalışılmış.Elde edilen sonuçlar ise kusursuza yakın bir başarıyı işaret ediyor. Ancak böyle bir teknolojiye sahip olma düşüncesi bir hayli tedirgin edici. Kalabalık bir ortamda yalnızca sizin sesinizi seçip tüm söylediklerinizi kaydedebilen bir mikrofon düşüncesi mesela, ihtimali bile tedirgin edici. Peki sizin düşünceniz ne oldu? Sizce gelecekte bu teknoloji başımıza iş açabilir mi yoksa yalnızca faydalı amaçlar için kullanılan güzel bir gelişme olarak mı değerlendirmeliyiz?