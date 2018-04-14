Google’ın Yapay Zekası Kitaplarla Konuşmanızı Sağlayacak

Google mühendisleri tarafından geliştirilen yapay zeka destekli Talk to Books uygulaması sayesinde sorduğunuz sorulara istediğiniz kitaplardan cevap alabileceksiniz.

Google, bugün kulağa oldukça hoş gelen yeni bir yapay zeka deneyimi başlattı. Yapay zekaya kitaplardaki bilgileri ekledikten sonra sorduğunuz sorulara o kitaplardan cevaplar alacaksınız. Kitap havuzundan gelen bu mantıksal cümleler sanki yazarıyla konuşuyormuşçasına hissetmenize neden olabilir.

Google geliştirici bloğunda paylaşılan “Talk to Books” uygulaması yapay zeka destekli makine öğremini ileri düzeye taşımak için tasarlandı. Google, yapay zekasına 100 bin üzerinde ayrı kitap yükledi ve sorulan soruları bu kitaplarda tarayarak en doğru cevabı vermeye çalışan bir sistem geliştirdi.

Yanıtlar doğruluk ve alaka düzeyine göre taranmadığı için tıbbı tavsiye gibi ciddi konularda kullanmamanızı öneririm. Ancak eğlenceli ve kullanımı kolay olan bu uygulama, Google Asistan gibi gerektiği kadar geliştirildiğinde çok işlevsel olabilir. Örnek vermek gerekirse, istediğiniz yemek tariflerini alabileceğiniz yerden aynı zamanda ilişki tavsiyeleri almak oldukça keyifli olabilir.