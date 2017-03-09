Google'ın Cloud Video Intelligence olarak adlandırdığı API'ı, videoların her saniyesinde olan nesneleri makine öğrenme yöntemiyle tanıyabiliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, yazılım geliştiricilere destek olması adına kendi servislerinin uygulama programlama arayüzü ya da diğer bir değişle API'larını geliştiriciler için yayınlamaya devam ediyor.

Bu kez Google'ın yeni yayınladığı Cloud Video Intelligence isimli API'ı, videoların her saniyesindeki detayları tarayarak makine öğrenme tekniği sayesinde videonun her karesinde olan nesneleri tarayabilen ve bu nesnelerin ne olduğunu tanımlayarak hangi nesnenin hangi karede ne kadar görüdüğünü tanıyor.

Geliştiriciler için sunulan bu API ile birlikte daha önce Facebook gibi bazı sosyal medya devlerinin fotoğraflarda uyguladığı, "gizli etiket" olarak nitelendirdiğimiz tanımlar videolarda da yapılabilecek. İlerleyen dönemlerde bu API'ın tam sürüm halini alması ve geliştiricilerden ilgi görmesiyle videoların içinde yazı yazarak arama yapabileceğiz.

Bu arada, eğer bir geliştiriciyseniz Google Bulut Platformu üzerinden yayınlanan Cloud Video Intelligence API'ını bu bağlantıya giderek kapalı betada edinebilirsiniz.