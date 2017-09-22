Zero-Touch İle Çalışan Telefonları Kısıtlanacak

İş dünyasının ilgisini çekmeye çalışan Google, 'Zero-Touch Enrollment' özelliğiyle telefon kullanıcılarının firmanın ayarladığı şekilde kullanılmasını sağlayarak, işletmelere telefonların kullanımlarını kısıtlama yetkisi tanımlıyor.

Google son yıllarda iş dünyasına yerleşmek için Android’e, ‘işletmelere yönelik özellikler’ eklemeye başladı. Son olarak eklenen ve ‘Zero-Touch Enrollment’ adı verilen özellik, çalışanların kullanımı öncesinde firmaların cihazları mobil operatörler seviyesinde konfigüre etmelerine olanak sağlıyor.

Tabii netice olarak da yöneticiler artık son kullanıcıların telefonu aldıktan sonra firmanın istediği ayarları yapmalarını beklemek zorunda kalmalarına gerek kalmıyor.

“Zero-touch enrollment özelliği yöneticiler için cihazların kullanıcılar tarafından bireysel olarak konfigüre edilmeleri ihtiyacını ortadan kaldırarak cihazların her zaman için firma politikalarının dahilinde olmalarını garantiliyor. Aynı zaman da destek de çok daha kolay bir hale gelerek, son kullanıcıların atmaları gereken herhangi bir adıma yer bırakmıyor. Yapmaları gereken tek şey giriş yaparak, iş uygulamaları ve verilerine erişim sağlamak oluyor.”

Bu konfigürasyonun VMware, BlackBerry ve G Suite gibi mevcut işletme mobil yönetim sağlayıcılarını kullanabilen yöneticilerin gsm operatörü seviyesinde yapılması sağlanıyor. Bununla birlikte firma, QR code ve NFC bump gibi tanımlama birimlerinin Android’de yer almaya devam edeceğini de belirtiyor.

Google Amerika’da AT&T, Sprint, T-Mobile ve Verizon, Avrupa ve Asya’da ise tanınmış diğer mobil operatörleri ile iş birliği yapıyor. Zero-touch enrollment aynı zamanda telefon üreticileriyle de işbirliğini gerektiriyor. Google, aşağıdaki telefon üreticilerinin iş birliği dahilinde olduklarını belirtiyor:

Samsung, Huawei, Sony, LG Electronics, HMD Global, Oy Home of Nokia Phones, BlackBerry smartphones, HTC, Motorola, Honeywell, Zebra, and Sonim

Zero-touch enrollment bugünden başlamak üzere Verizon operatörü kullanan Pixel modelleri üzerinden kullanılabilir durumda. Bununla birlikte Google, Huawei Mate 10, Sony Xperia XZ1 ve XZ1 Compact modellerinin de gelecek haftalarda zero-touch özelliğini destekleyecek ilk cihazlar olacaklarını bildirdi.