  • Google Indie Festivalinin Finale Kalan Oyunları Açıklandı!

Google Indie Festivalinin Finale Kalan Oyunları Açıklandı!

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Google, bağımsız oyun geliştiricilerinin oyunlarını tanıtma fırsatını yakalayabileceği bir oyun festivali düzenleyecek. Bu festivalde tanıtılmayı hak kazanan oyunlar belli oldu.

Google, geçtiğimiz ay küçük oyun geliştiricilerinin oyunlarını tanıtma fırsatı elde edebileceği bir festival yapacaklarının duyurusunu yapmıştı. Finale kalan 20 geliştiricinin oyunları açıklandı, ayrıca geliştiriciler bu festivalde ödüllendirilecekler.

Festival 3 Eylül tarihinde San Francisco'da gerçekleşecek. Festivale geliştiriciler dışında normal katılımcılar da Google'ın Festival sayfasından kayıt olarak gidebilme imkanını elde edebiliyorlar.
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Finale Kalan Oyunlar

Finale kalan oyunlardan bazıları Google Play Store'da yer alıyor, dilerseniz sizler de oyunları indirip deneyebilirsiniz.

Kaynak : http://www.androidauthority.com/google-play-indie-games-festival-finalists-796230/
Etiketler: google
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