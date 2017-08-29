Google Indie Festivalinin Finale Kalan Oyunları Açıklandı!

Google, geçtiğimiz ay küçük oyun geliştiricilerinin oyunlarını tanıtma fırsatı elde edebileceği bir festival yapacaklarının duyurusunu yapmıştı. Finale kalan 20 geliştiricinin oyunları açıklandı, ayrıca geliştiriciler bu festivalde ödüllendirilecekler.
Festival 3 Eylül tarihinde San Francisco'da gerçekleşecek. Festivale geliştiriciler dışında normal katılımcılar da Google'ın Festival sayfasından kayıt olarak gidebilme imkanını elde edebiliyorlar.
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Finale Kalan Oyunlar
- 7 Pin Pool
- Age of Rivals
- Beast Brawlers - PvP Arena
- Brave Hand
- Covens
- Crashy Cars
- Dokudo
- Flipping Legend
- Gladiator Rising
- Jigsaw Story
- Loteria Latin Bingo
- Maruta Escape
- NoStranger
- Slayaway Camp
- Space Tunnel
- Splitter Critters
- Star Vikings Forever
- Storm Wars
- Tiny Bubbles
- Topsoil
Finale kalan oyunlardan bazıları Google Play Store'da yer alıyor, dilerseniz sizler de oyunları indirip deneyebilirsiniz.