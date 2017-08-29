Google Indie Festivalinin Finale Kalan Oyunları Açıklandı!

Google, bağımsız oyun geliştiricilerinin oyunlarını tanıtma fırsatını yakalayabileceği bir oyun festivali düzenleyecek. Bu festivalde tanıtılmayı hak kazanan oyunlar belli oldu.

Kaynak : http://www.androidauthority.com/google-play-indie-games-festival-finalists-796230/

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