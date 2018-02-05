Google Pixel 2 kullanıcıları için daha önce çekmedikleri kadar güzel fotoğraflar çekebilmelerine imkan veren özellik artık 3. parti programlar için de kullanılabilecek.

Google'ın Pixel 2'nin kendi kamera uygulaması için zaten aktif halde kullanılabilen Pixel Visual Core (Pixel 2'lerin içinde bulunan gizli bir resim işleme çipi) artık 3. parti yazılımlar tarafından da aktif hale getirilebilecek. Bu sayede WhatsApp, Instagram ve Snapchat uygulamalarına çok daha güzel görünen resimler yüklenebilecek.

Android 8.1 ile tüm Pixel 2 kullanıcıları bu özelliği kullanabilir hale gelmişti. Gelen güncelleme öncesinde kullanıcıların eğer ki ana kamera uygulamasını kullanmıyorlarsa, diğer yazılımlar aracılığı ile bu özelliği açmaları engellenmişti. Daha güzel görünen fotoğraflar için kullanıcıların önce fotoğrafı çekip kaydetmesi, daha sonra da paylaşım yapacakları program ile yüklemeleri gerekiyordu.

Yukarıda örneğini görebileceğiniz gibi, Pixel Visual Core ile çekilen fotoğraflar çok daha canlı ve güzel görünüyor. Özellikle ışık problemlerini minimize eden bu özellik Pixel 2 kullanıcıları tarafından oldukça yoğun olarak kullanılacak gibi görünüyor. Bakalım Pixel cihazların içinde Google'ın bize daha önce söylemediği daha ne sürprizler çıkacak?