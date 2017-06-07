Google'ın Çocuklara Yönelik Yeni Oyunu: Interland

Google, internet ortamında çocukların zararlı olabilecek yazılımlara karşı kendilerini savunabilmesi adına Interland adındaki yeni oyununu tanıttı.

Yaşı kemale ermiş internet kullanıcıları bile internet ortamında kendilerini güvende hissetmiyorken, idrak edebilme yeteneği henüz gelişmemiş olan çocukların böylesine devasa bir platformda ‘güvenli’ olduklarını düşünmek çok yanlış olur. Google, bu anlamda “Be Internet Awesome” projesi kapsamında Interland isimli yeni oyununu duyurdu.

Görünüşte küçük yaştaki çocukları hedef almasına rağmen her yaştan kişiyi ilgilendirecek konuları ele alan Be Internet Awesome projesi, kişisel bilgilerin çevrimiçi olarak paylaşımını sınırlamak, dolandırıcılık ve kimlik avı saldırıları yapmaktan kaçınmak, güçlü parolalar oluşturmak ve çevrimiçi olumsuz davranışlardan kaçınmak gibi bölümleri içeriyor.

Projeye eşlik eden Interland ise daha çocuklar için bir eğitim aracı gibi görünüyor. Oyuncuların, trolleri yakalayıp dışarı fırlatmak için blok düğmesine basarak pozitifliğe teşvik edilmesini sağlayan Interland, tıpkı Temple Run gibi sonsuz koşucu türünde bir oyun.

Google’ın yeni oyununu oynamak için şuradaki bağlantıya tıklayabilir, aşağıdan da nasıl oynandığına dair paylaşılan videoyu izleyebilirsiniz.