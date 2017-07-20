Google, iOS'un özelliklerinden birini Android'e getiriyor. Motion Stills uygulaması, iPhone'larda yapılan kısa süren sabitlenmiş videoyu oluşturuyordu, şimdi bu videoları Android'de GIF'e de dönüştürebiliyor.

Android'e gelen yeni uygulama Motion Stills, aslında iOS'un özelliklerinden biriydi. Bu özelliği ilk olarak iPhone 6S'de Live Photos adı altında görmüştük. Şimdi ise aradan bir yıl geçtikten sonra Motion Stills uygulaması Android'de kullanılabilir hale geldi.

Uygulama, iOS'taki özelliğe nazaran, Android'e oldukça farklı biçimde uyarlandı. Live Photos gibi fotoğraflar çekmek için kullanıcılar, Boomerang gibi bir görüntü oluşturmalılar ve bunu da uygulama üzerinden yapmalılar.

Bununla birlikte uygulama, iOS'ta olduğu gibi, Android'de de stabil bir şekilde çalışıyor. Üstelik GIF dosyalarınızı paylaşmak için herhangi bir süre boyunca beklemek zorunda da değilsiniz. Uygulamanın sahip olduğu diğer bir özellipi ise Görüntüyü Hızlandırma. Bu sayede 1x'ten 8x'e kadar hız ayarlayabiliyorsunuz ve diledğiniz gibi bir GIF oluşturabiliyorsunuz.

Uygulama şu anda Android 5.1 veya daha üst sistemlerde çalışıyor. Yani Android cihazların 65.6'sına erişiyor.

Motion Stills uygulamasını buradan indirebilirsiniz.