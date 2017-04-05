Google, iOS'a Sunduğu Desteği Kesiyor!

Google, iOS'ta çok düşük kullanım nedeniyle, Google Play Oyun Hizmetleri'nde iOS desteğini kaldırdı. Bundan sonra iki işletim sistem arasında çapraz platform bulunmayabilir.

Samsung ile Apple arasında sürekli bir mücadelenin olduğundan bahsederiz. Aslında iki firma her ne kadar mahkemeler ile karşı karşıya gelseler de kendileri arasında birçok ticari antlaşmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu iki firma dışında, Google’ın da Apple ile rekabet halinde olduğunu düşünebilirsiniz. Evet, öyleler; ancak bu durum hiçbir zaman konsollar gibi olmadı. PlayStation ile Xbox arasında bir kızışmanın olduğunu biliyoruz, hatta firmanın çalışanları bile sürekli birbirlerine sosyal medyalar üzerinden laf sokuyorlar.

Google ile Apple arasında durum bu şekilde yer almıyor. Özellikle Google Apple’la bu zamana kadar hep iyi geçinmiştir ancak yeni bir gelişme, şirketin iOS desteğini biraz kesecek gibi duruyor. Yeni açıklamaya göre Google Play Oyun Hizmetleri’nde(GPGS) iOS desteği kaldırıldı. Mountain Vire şirketi, Google’ın eklediği ve sıklıkla kullanılmayan bazı özelliklerle birlikte, iOS desteğini kaldırdığını duyurdu. Google, bugün Google Play Oyun Hizmetleri'nde yeni bir politikaya geçiş yaptı.

Google Play oyun hizmetleri ilk olarak 2013 yılında, Google’ın I/O etkinliğinde duyurulan bir servisti. Servis, kullanıcıların oynadığı oyunlarda elde ettiği skor ve başarıları kayıt altına alarak, çapraz platform desteği sunuyordu.

Google bazı özellikleri kaldırmadan önce geliştirici geri bildirimlerini dinlemiş ve buna göre hareket etmişti. iOS’ta GPGS kullanımının düşük olması nedeniyle iOS hesaplarının oluşturulmasına yönelik desteğin sona erdiği duyurdu. Aynı zamanda Google, en yeni Native SDK sürümünü desteklemeyeceği açıklayarak iOS SDK için hiçbir desteğin olmayacağını doğruladı.

Google, iOS desteğinin yanı sıra bu özelliklerin çok daha az kullanılmasından dolayı Hediyeler, İstekler ve Görevler için de desteği kesiyor. Google burada geliştiricileri unutmayarak, onlara yardımcı olmak için yaklaşık 1 sene daha açık tutarak 31 Mart 2018 tarihinde sonlandıracağını açıkladı.

Kaldırılan destekler yerine yeni özellikler duyurulmamış olsa bile Google, yakında “yüksek kaliteli, ilgi çekici oyunlar oluşturmak için” en çok hizmet geliştiricilerine yönelik sağlam projeler üzerinde yoğunlaşacağına söz verdi.