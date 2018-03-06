Google, iOS Uygulamasını Yeniledi: iMessage ile Entegre Oldu

Google, iPhone ve iPad’lerin işletim sistemi iOS için yayınladığı ana uygulamasındaki yeni değişimleri açıkladı. Artık kullanıcılar, iMessage ve Google uygulamasını daha entegre bir şekilde kullanabilecekler, arama sonuçlarını kolayca paylaşabilecekler.

iOS için yayınlanan ana Google uygulaması, kullanıcıların birbirlerine mesaj gönderirken videolar, yerler ve daha pek çok şeyi paylaşmalarına olanak sağlıyordu. Bu entegre birliktelik, iMessage uygulaması ile Google’ın eş güdümlü çalışmalarıyla meydana gelmişti.

Yakındaki yerler gibi simgeler sayesinde doğrudan yer paylaşımı yapılabiliyordu. Yapılan yeni güncellemeyle Google üzerinden GIF aramak ve anında karşıdaki kişiyle iMessage üzerinden paylaşmak mümkün oluyor. Güncelleme şimdilik sadece ABD’deki kullanıcılara sunulsa da gerekli testlerden sonra ülkemize de gelecek.

Google, geçtiğimiz yıl yayınladığı iOS’a özel Google uygulamasını her fırsatta geliştiriyor. Yeniliklerin bir diğer parçası da gönderilen linklerdeki içerikleri keşfetme özelliği oldu. Bu özellik, Safari tarayıcısı üzerinden bir sayfa paylaşıldığında, ilgili içeriklerin Google tarafından sunulması olarak hayat buldu. Google bu özelliği bir örnekle açıklıyor: Izgarada balık pişirmeyi ararsanız, önerilen içeriklerde balıkların ızgaraya yapışmaması için yapılması gerekenleri, ızgara balıkla ilgili diğer yemek tariflerini de görebilirsiniz.

Eğer iOS 11 ile çalışan bir iPad kullanıyorsanız metinler, resimler ve Google uygulamasıyla ulaştığınız her sonucu “sürükle bırak” özelliği sayesinde iMessage üzerinden paylaşabilirsiniz. Google’ın bu yeniliği Notes uygulamasını da kapsayacak şekilde dizayn edildi.

Gerekli güncellemeler, App Store üzerinden harici olarak indirilen Google uygulaması için kısa süre içerisinde sunulacaktır.